สื่ออาวุโสฟาดอนุทิน ทำขึงขังคนโกงสอบต้องโดนทุบ ถึงตอนนี้ ดูดดูยังไม่ทำ ดีแต่พูดปัญหาบานปลายแน่
รายงานข่าว
สื่อมวลชนอาวุโสรายหนึ่ง ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพาดพิงถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หลังเคยประกาศด้วยท่าทีจริงจังว่า "คนโกงสอบต้องโดนทุบ"
ผู้แสดงความคิดเห็นระบุว่า แม้เวลาจะผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นการดำเนินการที่เด็ดขาดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบ ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอนรายชื่อ การสั่งพักราชการ หรือมาตรการลงโทษที่ประชาชนสามารถเห็นผลได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากปล่อยให้การดำเนินการล่าช้า แม้จะพบข้อมูลความผิดปกติจากการตรวจสอบกระดาษคำตอบแล้ว ก็อาจทำให้ปัญหาบานปลาย กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและการบริหารงานของรัฐบาล พร้อมเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างมาตรฐานว่าการทุจริตไม่สามารถยอมรับได้
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การดำเนินการยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและไต่สวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยต้องรอผลการพิจารณาตามกระบวนการกฎหมายก่อนจะมีคำสั่งทางปกครองหรือบทลงโทษอย่างเป็นทางการ
#NEWS1 รายงาน