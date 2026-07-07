หาดฟรีด้อมสะเทือน! กรมป่าไม้ลุยรื้อสิ่งปลูกสร้างรุกป่า ปิดมหากาพย์ 12 ปี
มหากาพย์ข้อพิพาทการบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีด้อม จังหวัดภูเก็ต ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 12 ปี มีความคืบหน้าครั้งสำคัญ หลังกรมป่าไม้เดินหน้าใช้มาตรการทางกฎหมาย สั่งให้ผู้ครอบครองพื้นที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่กว่า 9 ไร่ พร้อมกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้
คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกภายหลังการตรวจสอบพบว่า สิ่งปลูกสร้างหลายรายการตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต หากผู้ถูกสั่งไม่ดำเนินการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมป่าไม้จะเข้าดำเนินการรื้อถอนเองตามอำนาจหน้าที่ และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
คดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ถูกจับตามองมากที่สุดของจังหวัดภูเก็ต หลังมีการร้องเรียนและดำเนินคดีต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 ปี ผ่านทั้งกระบวนการตรวจสอบ การพิสูจน์แนวเขต และการต่อสู้ทางกฎหมายหลายขั้นตอน จนล่าสุดเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับใช้คำสั่งเพื่อทวงคืนพื้นที่ของรัฐ
กรมป่าไม้ยืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ พร้อมย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ
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