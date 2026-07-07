ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์เดือด! จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลงแปซิฟิก
จีนทดสอบยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยระบุว่าเป็นการยิงหัวรบจำลองไปยังน่านน้ำสากลในพื้นที่ที่กำหนด ส่งผลให้หลายประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ออกมาแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ด้านความมั่นคง
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า การทดสอบดังกล่าวดำเนินการโดยกองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน เมื่อเวลา 12.01 น. โดยจีนได้แจ้งประเทศที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการยิง
นางเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลีย ระบุว่า แม้จีนจะมีการแจ้งล่วงหน้า แต่การดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการเสริมสร้างกำลังทางทหารอย่างรวดเร็วและการขาดความโปร่งใส ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
ขณะที่นายวินสัน ปีเตอร์ส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า ได้รับการแจ้งเตือนจากจีนเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการทดสอบ พร้อมย้ำว่า นิวซีแลนด์และประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกไม่ต้องการให้น่านน้ำในภูมิภาคกลายเป็นพื้นที่แสดงแสนยานุภาพทางอาวุธ
ด้านญี่ปุ่นระบุว่า ได้รับการแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่เศษซากจากขีปนาวุธอาจตกในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศ แม้ภายหลังจะยืนยันว่าขีปนาวุธตกนอกพื้นที่ดังกล่าวก็ตาม
การทดสอบครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากจีนเคยทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปเมื่อปี 2024 และในช่วงที่จีนเพิ่มกิจกรรมทางทะเล รวมถึงการซ้อมรบร่วมกับรัสเซีย ทำให้หลายประเทศในภูมิภาคยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ท่ามกลางความกังวลต่อความตึงเครียดด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก
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