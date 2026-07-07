อุ๊ย! นกม.อ้างทีมนายกคุกคามนักข่าว คือคนที่ป้องวินห้วยขวาง ตอนนี้นายกตอบชัดไม่สนิท?
ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ยังคงถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง หลัง นายนกม. ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหนึ่งในทีมงานของนายกรัฐมนตรี และมีพฤติกรรมคุกคามผู้สื่อข่าวนั้น เป็นบุคคลเดียวกับที่เคยปรากฏตัวในเหตุการณ์ปกป้องกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้างย่านห้วยขวาง จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงก่อนหน้านี้
ภายหลังประเด็นดังกล่าวถูกเผยแพร่ นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน โดยยืนยันว่า ไม่ได้สนิทเป็นการส่วนตัวกับบุคคลดังกล่าว พร้อมระบุว่าไม่ใช่บุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับตนตามที่มีกระแสกล่าวอ้าง
อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างของนายนกม. ทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า บุคคลที่ถูกกล่าวถึงมีความเกี่ยวข้องกับทีมงานฝ่ายการเมืองในระดับใด และมีบทบาทหน้าที่อย่างไร ขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคม
จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการเปิดเผยผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ขณะที่คำชี้แจงของนายกรัฐมนตรีเป็นการยืนยันเพียงว่า ไม่ได้มีความสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคคลที่ถูกพาดพิง
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการคุกคามผู้สื่อข่าว และความเชื่อมโยงของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้าง ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม และอาจมีข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป
#NEWS1 รายงาน