โล่งแล้ว? ตรวจข้อสอบท้องถิ่นครบ 1.5 หมื่นคน พบไม่ตรงคะแนนที่ประกาศแค่ 5,000 คน แต่ยังไม่เพิกถอนรายชื่อ ให้ปฏิบัติงานต่อ
ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ล่าสุด ผลการตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้สอบที่ได้รับการบรรจุจำนวนกว่า 15,000 คน เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย โดยพบว่ามีผู้สอบประมาณ 5,000 คน ที่คะแนนจากกระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ใช้ประกาศผลสอบ
ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งมอบให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อนำไปประกอบการไต่สวนและดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมขยายผลไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือบุคคลอื่นที่อยู่เบื้องหลัง หากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทุกขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม แม้ผลการตรวจสอบจะพบความผิดปกติของคะแนนเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุ เนื่องจากยังต้องรอผลการไต่สวนและคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจ ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติในระหว่างกระบวนการสอบสวน
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบทุกประเด็นอย่างละเอียด เพื่อเอาผิดผู้กระทำความผิด และสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เข้าสอบที่ใช้ความสามารถอย่างสุจริต
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