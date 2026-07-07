โกงสอบท้องถิ่นไม่จบ! ยะลาเปิดรับข้อมูลประชาชน ขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้อง
จังหวัดยะลา เปิดรับแจ้งเบาะแสและเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขัน พร้อมตรวจยึดพยานหลักฐานหลายรายการ
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่มอบหมายให้ทุกจังหวัดเร่งสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริต สามารถแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดการขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
จังหวัดยะลาระบุว่า ผู้ที่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขัน สามารถแจ้งเรื่องได้ที่ **ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่** รวมถึงสามารถยื่นเรื่องผ่านระบบออนไลน์ของศูนย์ดำรงธรรม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ทั้งนี้ จังหวัดยะลายืนยันว่าจะดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม และคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังหน่วยงานปราบปรามการทุจริตเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในหลายพื้นที่ของประเทศ
**ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา**
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