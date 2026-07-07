ระทึก! ดินถล่มกานซู จีนระดมกู้ภัย เร่งค้นหาอีก 16 ชีวิตใต้ซาก
เจ้าหน้าที่จีนเร่งปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ภูเขา เขตตันชาง มณฑลกานซู ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากถูกดินและหินถล่มทับ
สื่อทางการจีนรายงานว่า ในช่วงแรกมีผู้ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังทั้งหมด 33 คน โดยทีมกู้ภัยสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้ว 17 คน ขณะที่ยังคงมีผู้สูญหายอีก 16 คน ซึ่งคาดว่ายังคงติดอยู่ใต้ซากดินและหิน เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังค้นหาอย่างเต็มที่ พร้อมนำเครื่องจักรหนัก อุปกรณ์ค้นหา และสุนัขกู้ภัยเข้าพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการช่วยเหลือผู้รอดชีวิต
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า หน่วยงานท้องถิ่นได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมภารกิจ พร้อมอพยพประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัย เนื่องจากยังมีความกังวลว่าอาจเกิดดินถล่มซ้ำ หากสภาพอากาศยังคงแปรปรวน
จนถึงขณะนี้ ทางการจีนยังไม่ได้สรุปสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นคาดว่าอาจเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภูเขา ส่งผลให้ดินอุ้มน้ำและเกิดการพังทลายลงมาอย่างฉับพลัน
เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเดินหน้าปฏิบัติการค้นหาตลอด 24 ชั่วโมง โดยหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ที่ยังติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานด้านภัยพิบัติของจีน
#NEWS1 รายงาน