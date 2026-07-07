หมอปลาขอจัดส่งสิ่งนี้ให้นายก ไว้แคะหูหวั่นขี้หูหนา ไม่รับรู้ใดๆ ปมกลุ่มทุนน้ำมัน ฟาดนายกเงียบเป็นเป่าสาก
นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือ "หมอปลา มือปราบสัมภเวสี" ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านคลิปวิดีโอ วิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการปัญหาราคาน้ำมัน พร้อมยก "ไม้แคะหู" ขึ้นประกอบการพูด โดยระบุว่าอยากส่งไปให้นายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงาน
หมอปลากล่าวเชิงเปรียบเปรยว่า ตนรู้สึกเหมือนนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจ "หูหนา" หรืออาจมี "ขี้หู" มากเกินไป จึงไม่ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งที่สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกเปลี่ยนแปลงไป แต่ประชาชนยังคงตั้งคำถามถึงระดับราคาน้ำมันในประเทศไทย
เจ้าตัวยังระบุว่า หากผู้มีอำนาจรับรู้ปัญหาดังกล่าว ก็ควรออกมาชี้แจงหรือดำเนินการแก้ไข พร้อมกล่าวว่าขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องยังคง "เงียบเหมือนเป่าสาก" ทำให้ตนต้องการส่งไม้แคะหูเป็นสัญลักษณ์ เพื่อสื่อว่าควรเปิดรับฟังเสียงของประชาชนมากกว่านี้
นอกจากนี้ หมอปลายังตั้งคำถามไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านบางส่วน ว่าเหตุใดจึงไม่ออกมาสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในประเด็นราคาน้ำมัน พร้อมกล่าวว่า มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมว่ามีนักการเมืองบางส่วนกำลัง "ถอนทุน" แต่ตนไม่เชื่อ และยังเชื่อว่าผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
อย่างไรก็ตาม หมอปลาระบุว่า หากข้อกล่าวหาที่มีผู้วิจารณ์กันเป็นความจริง ก็ถือเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศของทุกคน และผู้แทนราษฎรมีหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชน จึงไม่ควรนิ่งเฉยต่อปัญหาที่ประชาชนกำลังเผชิญ
ทั้งนี้ ถ้อยคำทั้งหมดเป็นความคิดเห็นและการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของ นายจีรพันธ์ เพชรขาว (หมอปลา) ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของฝ่ายบริหารและผู้แทนราษฎรในประเด็นราคาน้ำมัน โดยยังไม่มีคำชี้แจงจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อความเห็นดังกล่าว
#NEWS1 รายงาน