งามไส้ ด่วน! อ.ปานเทพอัปเดตล่าสุด โกงสอบท้องถิ่น ตรวจข้อสอบไป 4,000 คน พบคำตอบไม่ตรงกัน 20% แล้ว
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อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก อัปเดตความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยระบุว่า จากการตรวจสอบข้อสอบผู้เข้าสอบไปแล้วประมาณ 4,000 คน พบว่า คำตอบไม่ตรงกันราว 20%
อ.ปานเทพ ระบุเพิ่มเติมว่า หากมีการตรวจสอบข้อสอบครบทั้ง 15,000 คน อาจพบผู้ที่มีลักษณะคำตอบผิดปกติเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก พร้อมตั้งคำถามว่า กระบวนการลักษณะนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลานานเพียงใดแล้ว และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้เข้าสอบที่สุจริต
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นความคิดเห็นและข้อสังเกตที่ อ.ปานเทพ เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่ผลการตรวจสอบและข้อเท็จจริงทั้งหมด ยังต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
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