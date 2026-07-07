ทนายอั๋นเดินหน้า ส่งหลักฐานชุดใหญ่ให้ DSI คดีเขากระโดง ผู้ยื่นเชื่อถึงขั้นออกหมายเรียกได้
ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เดินทางเข้ายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยระบุว่า หลักฐานที่นำมายื่นครั้งนี้เป็นชุดใหญ่ ครอบคลุมทั้งเอกสาร แผนที่ คำพิพากษาของศาล และข้อมูลนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงความเห็นว่า พยานหลักฐานที่รวบรวมมามีน้ำหนักเพียงพอที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน
ทนายอั๋นเปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนที่และพิกัดพื้นที่กว่า 20 จุด พร้อมระบุรายละเอียดของแต่ละแปลง ทั้งตำแหน่ง ขนาดพื้นที่ และการอ้างอิงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของ DSI ว่าพื้นที่ใดเข้าข่ายเป็นที่สาธารณะหรือที่ดินของรัฐ ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถเข้าไปครอบครองหรือได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความ
นอกจากนี้ ยังได้นำบทบัญญัติของประมวลกฎหมายที่ดิน และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเอกสารหลักฐาน เพื่ออธิบายฐานกฎหมายในแต่ละประเด็นที่เห็นว่าควรได้รับการตรวจสอบ
อีกหนึ่งหลักฐานสำคัญ คือการนำคำพิพากษาในคดีอาญาของศาลจังหวัดศรีสะเกษ และคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 มายื่นประกอบ โดยยกเป็นตัวอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้กระทำความผิด เพื่อสะท้อนแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในกรณีลักษณะใกล้เคียงกัน
พร้อมกันนี้ ยังได้ส่งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลของบริษัทและห้างหุ้นส่วนกว่า 20 แห่ง ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และข้อมูลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ DSI ใช้ประกอบการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี
ทนายอั๋นกล่าวว่า จากพยานหลักฐานที่นำมายื่นในครั้งนี้ ตนเห็นว่าข้อมูลมีความครบถ้วนในระดับที่สามารถนำไปสู่การออกหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงได้ อย่างไรก็ตาม การจะมีการออกหมายเรียกหรือดำเนินการในขั้นตอนใดต่อไปนั้น เป็นดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในการพิจารณาตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมาย
คดีที่ดินเขากระโดงนับเป็นอีกหนึ่งคดีที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดิน การรถไฟแห่งประเทศไทย และการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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