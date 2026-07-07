สะเทือน! อ้างนายกฯ ส่งตัวแทนแจ้งความ หาก "ชณทัต" แอบอ้างให้ตำรวจดำเนินคดี
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ "กันจอมพลังช่วยสู้" เผยแพร่ข้อมูลพร้อมระบุว่า มีการมอบอำนาจจากนายกรัฐมนตรีให้ตัวแทนเดินทางเข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนครบาลดุสิต โดยมีสาระสำคัญว่า นายชณทัต ไม่ใช่คณะทำงานของนายกรัฐมนตรี และหากมีการแอบอ้างชื่อหรือการกระทำใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมข้อความตั้งข้อสังเกตถึงสถานะของบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ส่งผลให้เกิดการแชร์และแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการเชื่อมโยงชื่อของบุคคลดังกล่าวกับประเด็นทางการเมืองหลายกรณี
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเอกสารฉบับเต็มหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับรายละเอียดของการมอบอำนาจดังกล่าว รวมถึงยังไม่มีคำชี้แจงจากนายชณทัตต่อข้อมูลที่ถูกเผยแพร่
หากข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่มีการอ้างอิง จะสะท้อนว่าฝ่ายผู้บริหารต้องการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า บุคคลที่ถูกกล่าวถึงไม่ได้เป็นคณะทำงานของนายกรัฐมนตรี และหากมีการแอบอ้างจนก่อให้เกิดความเสียหาย ก็พร้อมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเพจ "กันจอมพลังช่วยสู้" และยังต้องรอการยืนยันจากหน่วยงานราชการหรือเอกสารทางการเพิ่มเติม เพื่อให้ข้อเท็จจริงมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
ที่มา : เพจ กันจอมพลังช่วยสู้
#NEWS1 รายงาน