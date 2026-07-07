เปิดชื่อแล้ว รีบดูด่วน 5 ข้าราชการถูกเด้งเซ่นปมโกงสอบท้องถิ่น
ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จำนวน 5 ราย ขาดจากตำแหน่งเดิมเป็นการชั่วคราว โดยยังคงสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัย ตามขั้นตอนของกฎหมาย
รายชื่อข้าราชการทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย
• นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• นายธนนท์ พรรพีภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• นายพิชิต ทั่งพรม อดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
• นางสาวบุรณี แพรโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่น
• นาย ป. ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
การดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลคดีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น หลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เดินหน้าสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการทุจริตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การสั่งให้ข้าราชการทั้ง 5 รายขาดจากตำแหน่งเดิม เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนดำเนินไปอย่างโปร่งใส และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการรวบรวมพยานหลักฐาน โดยยังไม่ถือเป็นการชี้ขาดว่าบุคคลดังกล่าวมีความผิด ซึ่งทุกคนยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีผลการสอบสวนหรือคำพิพากษาถึงที่สุดตามกระบวนการยุติธรรม
คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนับเป็นหนึ่งในคดีที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และอาจมีการขยายผลไปยังบุคคลหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในอนาคต
#NEWS1 รายงาน