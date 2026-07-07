ต่างด้าวเครือข่ายสีเทากระบี่ สุดล้ำ! ใช้นอมินีเปิดสวนสัตว์เถื่อน สุดท้ายตำรวจบุกตรวจค้นตามหมายศาล
เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหมายค้นของศาลเข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หลังสืบสวนพบข้อมูลว่าอาจมีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองสัตว์ป่าและการดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อนเริ่มการตรวจค้น เจ้าหน้าที่ได้อ่านหมายค้นของศาลให้ผู้จัดการสถานประกอบการรับทราบ โดยระบุวัตถุประสงค์ของการเข้าตรวจค้น เพื่อค้นหาอุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เอกสาร และพยานหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด รวมถึงสิ่งของที่อาจได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่แจ้งว่าเจ้าของกิจการไม่ได้อยู่ในพื้นที่ โดยได้มอบหมายให้ผู้จัดการเป็นผู้รับทราบหมายค้นและอำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจค้น พร้อมมีพยานร่วมสังเกตการณ์ตามขั้นตอนของกฎหมาย
เบื้องต้น การตรวจค้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเครือข่ายธุรกิจของกลุ่มชาวต่างชาติในจังหวัดกระบี่ ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หากพบการกระทำผิด จะดำเนินคดีตามกฎหมายในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดผลการตรวจค้นทั้งหมด และยังไม่มีการแถลงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อสาธารณะ จึงต้องรอการยืนยันข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอีกครั้ง
#NEWS1 รายงาน