มวลชนผู้รักถิ่นเกิดปักษ์ใต้ ปกป้องกำนันมะโน ยื่นหนังสือผู้ว่าฯ กระบี่ ขอความเป็นธรรม ปมถูกสอบเหตุค้าน SEC-แลนด์บริดจ์
กลุ่มประชาชนผู้รักถิ่นเกิดแผ่นดินปักษ์ใต้ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับ กำนันมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย หลังมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีเข้าร่วมการเคลื่อนไหวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) และโครงการแลนด์บริดจ์
ในหนังสือที่ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่า การเคลื่อนไหวของกำนันมะโนมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล ยกเลิกหรือทบทวนร่าง พ.ร.บ. SEC ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อออกแบบการพัฒนาภาคใต้ ทบทวนการขยายพื้นที่ EEC และกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ EEC
กลุ่มผู้ยื่นหนังสือยืนยันว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายเพื่อสะท้อนความเห็นต่อแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อขับไล่รัฐบาล ตามที่มีการกล่าวอ้าง
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มประชาชนผู้รักถิ่นเกิดแผ่นดินปักษ์ใต้ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พิจารณาให้ความเป็นธรรมต่อกำนันมะโน และติดตามการดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักนิติธรรม
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงจากฝ่ายอำเภอเมืองกระบี่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อหนังสือร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว รวมถึงผลการสอบสวนกรณีของกำนันมะโน
รายงานข่าวชิ้นนี้เรียบเรียงจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยเพจ "เป็นข่าวกระบี่" ซึ่งสะท้อนข้อเรียกร้องและมุมมองของกลุ่มผู้ยื่นหนังสือ ขณะที่ข้อเท็จจริงในส่วนของกระบวนการสอบสวนยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มา : เพจ "เป็นข่าวกระบี่"
#NEWS1 รายงาน