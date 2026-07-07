ไม่เลือกงานไม่ยากจน? จีนเทาสวมรอย "ไกด์เถื่อน" ตร.ท่องเที่ยวรวบคาเรือขณะกำลังบรรยาย
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) เดินหน้าปราบปรามขบวนการ "ไกด์เถื่อน" และการลักลอบประกอบอาชีพสงวนของคนต่างด้าว ล่าสุดสามารถจับกุมชายชาวจีนรายหนึ่ง หลังพบพฤติการณ์ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขณะกำลังบรรยายข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนบนเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำเจ้าพระยา
การจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ที่มุ่งกวดขันการกระทำผิดของกลุ่มทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพมัคคุเทศก์ของคนไทย โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยมาเป็นระยะ ก่อนพบว่ามีการนำคณะนักท่องเที่ยวเดินชมสถานที่สำคัญหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร และขึ้นบรรยายผ่านเครื่องขยายเสียงบนเรือท่องเที่ยว
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและขอดูใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ ผู้ต้องหาไม่สามารถแสดงเอกสารได้ จึงควบคุมตัวไว้ตรวจสอบ
ผู้ถูกจับกุมคือ นาย Zhang Daqing อายุ 40 ปี สัญชาติจีน เบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหา เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต และเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ตามกฎหมายไทย อาชีพ "มัคคุเทศก์" เป็นอาชีพสงวนสำหรับผู้มีคุณสมบัติและได้รับใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด การที่บุคคลต่างด้าวเข้ามาประกอบอาชีพดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย และอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวด้วย
ตำรวจท่องเที่ยวขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการ หากพบเห็นชาวต่างชาติประกอบอาชีพโดยผิดกฎหมาย หรือพบการกระทำที่เข้าข่ายไกด์เถื่อน สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อร่วมกันคุ้มครองอาชีพสงวนของคนไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ที่มา : เพจ "ข่าววงการท่องเที่ยว"
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