ชาดา ชำแหละโครงสร้างระบบราชการไทย ฟาดชั้นผู้บริหารล้นระบบ ผู้ปฏิบัติกลับขาดแคลน
อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย นายชาดา ไทยเศรษฐ์ แสดงความคิดเห็นถึงปัญหาโครงสร้างระบบราชการไทย โดยตั้งข้อสังเกตว่า งบบุคลากรของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับพบว่าหลายหน่วยงานมีตำแหน่งผู้บริหารเพิ่มขึ้น ขณะที่กำลังคนในระดับปฏิบัติงานกลับไม่เพียงพอต่อภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
นายชาดาระบุว่า ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ยินคำพูดเรื่องการปรับลดจำนวนข้าราชการมาโดยตลอด แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าจำนวนบุคลากรและภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐยังคงเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของเงินเดือนและสวัสดิการ จึงเห็นว่าการปฏิรูประบบราชการควรมุ่งแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง มากกว่าการพูดถึงการลดจำนวนบุคลากรเพียงอย่างเดียว
หนึ่งในประเด็นที่นายชาดาวิพากษ์วิจารณ์ คือการปรับโครงสร้างอัตรากำลังที่ทำให้เกิดตำแหน่งผู้บริหารเพิ่มขึ้น ขณะที่ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กลับลดลง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการต้องรับภาระงานจำนวนมาก แต่ขาดกำลังคนสนับสนุนอย่างเพียงพอ
นายชาดายังยกตัวอย่างว่า ในหลายอำเภอ ปลัดอำเภอต้องรับผิดชอบงานหลากหลายด้าน เนื่องจากบุคลากรระดับปฏิบัติมีไม่เพียงพอ ขณะที่ระดับบริหารในหลายหน่วยงานกลับมีจำนวนเพิ่มขึ้น จนตั้งคำถามว่ามีความเหมาะสมกับปริมาณงานหรือไม่
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยตั้งข้อสังเกตว่า แนวทางการปรับโครงสร้างที่ผ่านมา อาจส่งผลให้เกิดการขยายตำแหน่งผู้บริหารมากกว่าการเสริมกำลังคนในระดับปฏิบัติ พร้อมเสนอว่าควรมีการทบทวนการจัดสรรอัตรากำลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การยุบตำแหน่งที่ชัดเจน รวมถึงจำกัดการบรรจุทดแทนในตำแหน่งที่ยุบไป เพื่อให้การปฏิรูปเกิดผลอย่างแท้จริง
ด้านผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงว่า ที่ประชุม ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปรับลดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ทั้งในส่วนของหน่วยงานภูมิภาคที่ซ้ำซ้อนกันเอง หน่วยงานส่วนกลางที่มีภารกิจซ้ำกับภูมิภาค รวมถึงภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไป
ประเด็นดังกล่าวจึงสะท้อนข้อถกเถียงสำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการไทย ว่าการลดภาระงบประมาณภาครัฐควรเน้นการลดจำนวนบุคลากรโดยรวม หรือควรปรับสมดุลโครงสร้างระหว่างตำแหน่งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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