เมื่อรถเครื่องยนต์สันดาป"มันรั้น"จอดช่อง EV ป้ายเตือนจึงถูกนำไปวางบนฝากระโปรงแบบนี้
กลายเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ "เฮียขับรถ" เผยแพร่ภาพเหตุการณ์ภายในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่ง ซึ่งพบรถยนต์หรูเครื่องยนต์สันดาปเข้าไปจอดในช่องสำหรับชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งที่ไม่มีการชาร์จไฟ ส่งผลให้ผู้ใช้รถ EV ไม่สามารถเข้าชาร์จได้ตามปกติ
จากภาพจะเห็นว่ามีผู้ไม่ทราบว่าเป็นใคร นำป้ายข้อความเกี่ยวกับการใช้ช่องชาร์จ EV ไปวางไว้บริเวณฝากระโปรงและหน้ารถ คล้ายเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ เพื่อเตือนให้เจ้าของรถตระหนักว่าพื้นที่ดังกล่าวจัดไว้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องเข้าชาร์จพลังงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้รถ EV จำนวนมาก โดยหลายคนมองว่า การนำรถที่ไม่ได้ชาร์จไฟไปจอดในช่องชาร์จ EV ไม่ต่างจากการนำรถไปจอดขวางหัวจ่ายน้ำมันที่ปั๊มน้ำมัน เพราะผู้ใช้รถ EV ส่วนใหญ่ต้องวางแผนเส้นทางและคำนวณระดับแบตเตอรี่ล่วงหน้า หากเดินทางมาถึงสถานีแล้วไม่สามารถชาร์จได้ อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางทันที
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงสาเหตุที่รถคันดังกล่าวเข้าไปจอดในช่องชาร์จ EV ว่าเป็นการจอดโดยตั้งใจ จอดชั่วคราว หรือมีเหตุจำเป็นอื่น จึงยังไม่สามารถสรุปเจตนาของเจ้าของรถได้
เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหลายคนเรียกว่า "ICEing" ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกการที่รถเครื่องยนต์สันดาป (Internal Combustion Engine : ICE) เข้าไปจอดกีดขวางช่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า แม้จะไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดโทษในทุกพื้นที่ แต่หลายประเทศและผู้ให้บริการสถานีชาร์จต่างรณรงค์ให้ผู้ใช้รถทุกประเภทเคารพสิทธิในการใช้พื้นที่ร่วมกัน
ชาวโซเชียลจำนวนไม่น้อยแสดงความคิดเห็นว่า การใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและการคำนึงถึงผู้อื่น เพราะเพียงการจอดรถผิดช่องเพียงคันเดียว อาจสร้างผลกระทบต่อผู้ที่กำลังรอใช้บริการอีกหลายคน
#NEWS1 รายงาน