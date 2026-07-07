เมื่อไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอด คนชราติดเตียงเสี่ยงล้นชุมชน
ประเทศไทยกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโครงสร้างประชากร เมื่อจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่อัตราการเกิดลดลงทุกปี ส่งผลให้สัดส่วนประชากรวัยทำงานลดลง และภาระการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หลายฝ่ายจึงเตือนว่า ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าสู่ "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" ซึ่งจะเป็นความท้าทายครั้งใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และระบบสวัสดิการของประเทศ
ข้อมูลล่าสุดพบว่า คนไทยอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศแล้ว และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การคาดการณ์ประชากรในอนาคตชี้ว่า ภายในช่วงทศวรรษหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ "สังคมสูงวัยระดับสุดยอด" หรือ **Super-aged Society** ซึ่งหมายถึงประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด
สิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่เพียงจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น แต่คือจำนวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง หรือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ภาวะสมองเสื่อม โรคพาร์กินสัน เบาหวาน และโรคเรื้อรังต่าง ๆ ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องอาศัยการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง
ในขณะเดียวกัน ครอบครัวไทยมีบุตรน้อยลง คนวัยแรงงานลดลง และลูกหลานจำนวนมากต้องย้ายเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่ ส่งผลให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดน้อยลง หลายครอบครัวต้องแบกรับภาระทั้งด้านเวลา รายได้ และค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
แม้ประเทศไทยจะมีระบบการดูแลผู้สูงอายุผ่านโรงพยาบาล หน่วยบริการปฐมภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แต่หลายพื้นที่ยังประสบปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณจำกัด และผู้ดูแลในครอบครัวยังขาดองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะยาว ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับผลกระทบ
ผู้เชี่ยวชาญเสนอว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องยกระดับการรับมือกับสังคมสูงวัยเป็น **วาระแห่งชาติ** ทั้งการผลิตบุคลากรด้านการดูแลผู้สูงอายุ การสนับสนุนครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียง การเพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับผู้สูงวัย รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพตั้งแต่วัยทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยเรื้อรังในอนาคต
แม้วันนี้ประเทศไทยจะยังไม่เผชิญภาวะผู้ป่วยติดเตียง "ล้นชุมชน" ในทุกพื้นที่ แต่แนวโน้มของจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กำลังเป็นสัญญาณเตือนว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมอย่างจริงจัง ระบบการดูแลระยะยาวของประเทศอาจต้องเผชิญภาระที่เกินขีดความสามารถในการรองรับ
การเตรียมความพร้อมจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพียงฝ่ายเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่ให้ปัญหาผู้ป่วยติดเตียงกลายเป็นวิกฤตใหญ่ของสังคมไทยในอนาคต
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