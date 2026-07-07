ฝรั่งป่าตอง มองกฎหมายไทยเป็นแค่ขี้มูก? เล่นสเก็ตบอร์ดกลางถนนใหญ่ ตร.หายไปไหนหมด
โลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอชายชาวต่างชาติรายหนึ่ง ใช้สเก็ตบอร์ดไถไปตามถนนสายหลักในพื้นที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ท่ามกลางการจราจรที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรอย่างต่อเนื่อง โดยภาพในคลิปเผยให้เห็นชายคนดังกล่าวเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างช่องทางเดินรถในลักษณะที่หลายฝ่ายมองว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายทั้งต่อตัวผู้เล่นและผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น
จากคลิปที่ถูกแชร์ออกไป ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายจราจรหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ รวมทั้งสอบถามว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่หรือไม่
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ป่าตอง ว่าได้มีการติดตามตัวบุคคลในคลิป หรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วหรือไม่
ทั้งนี้ หากมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางสาธารณะ เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ โดยต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงของเหตุการณ์เป็นสำคัญ
#NEWS1 รายงาน