เพจดังแฉ! นายก อบต.เมืองเลย ถูกกล่าวหาใช้วุฒิปลอม สถานศึกษายันไม่มีชื่อ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ **"ซ้อเปา - เรื่องนี้ต้องใส่ใจ"** เผยแพร่ข้อความกล่าวอ้างว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่งในจังหวัดเลย ใช้วุฒิการศึกษาปลอมในการสมัครรับเลือกตั้ง โดยระบุว่าสถานศึกษาที่ถูกอ้างอิงได้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันว่า **ไม่มีรายชื่อบุคคลดังกล่าวเคยเป็นนักเรียนของสถานศึกษา**
ตามข้อความที่เผยแพร่ ยังอ้างว่า ภายหลังชาวบ้านในพื้นที่ทราบข้อมูลดังกล่าว ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้มีการตรวจสอบ แต่เรื่องกลับไม่มีความคืบหน้า พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีผู้มีอิทธิพลและข้าราชการระดับสูงให้ความช่วยเหลือ อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีคำชี้แจงจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึง
ทั้งนี้ หากข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นความจริง อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ และคำชี้แจงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างรอบด้าน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
#NEWS1 รายงาน