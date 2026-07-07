โฟมทะลักจมหมู่บ้านบ่อวิน ตรวจแล้วไม่ผิดคาด ต่างด้าวเถื่อนเพียบ ผู้ว่าสั่งรวบยกแก๊ง
ความคืบหน้ากรณีเศษโฟมจำนวนมหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่ **ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี** หลังฝนตกหนักจนกำแพงโครงการแห่งหนึ่งพังถล่ม ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบโรงงานซึ่งถูกระบุว่าเป็นต้นเหตุของปัญหา พร้อมพบการกระทำผิดด้านแรงงานต่างด้าวหลายรายการ
ภายใต้การสั่งการของ **นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี** สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จังหวัด ช.บ.) เข้าตรวจสอบสถานประกอบการแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.บ่อวิน เพื่อตรวจสอบการจ้างแรงงานต่างด้าวและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
ผลการตรวจสอบพบว่า บริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด **43 คน** ประกอบด้วยแรงงานไทย 24 คน แรงงานสัญชาติจีน 5 คน และแรงงานสัญชาติเมียนมา 14 คน โดยเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่า **แรงงานสัญชาติเมียนมา 10 คน** ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือมีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน จึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังแจ้งข้อกล่าวหากับนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และไม่แจ้งข้อมูลลูกจ้างต่างด้าวต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงตรวจพบความผิดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไม่นำส่งเงินสมทบประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างต่างด้าวตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีย้ำว่า จะเดินหน้าขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการในพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบจ้างแรงงานผิดกฎหมาย ควบคู่กับการตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากเหตุโฟมทะลักที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
**เครดิต:** เพจ **สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี**
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