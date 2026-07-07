**มวลชนเดือด! แม่น้ำกกเป็นพิษ จากเหมืองแร่จีนเทาในเมียนมา**
เครือข่ายประชาชนปกป้อง **“แม่น้ำกก สาย รวก โขง”** รวมตัวกันยื่นหนังสือถึงผู้แทนทางการจีน บริเวณหน้าสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหามลพิษจากกิจกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ประเทศเมียนมา ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำกก สาย รวก และแม่น้ำโขง
ผู้ชุมนุมระบุว่า ปัญหาการปนเปื้อนของแม่น้ำได้สร้างความกังวลให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำ เนื่องจากเกรงว่าสารปนเปื้อนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และห่วงโซ่อาหาร รวมถึงการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำดังกล่าว
ข้อเรียกร้องสำคัญของเครือข่าย ได้แก่ ขอให้รัฐบาลจีนตรวจสอบบริษัทและนักลงทุนสัญชาติจีนที่ดำเนินกิจการเหมืองแร่ในประเทศเพื่อนบ้าน หากพบว่ามีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมตรวจสอบย้อนกลับที่มาของแหล่งแร่ เปิดเวทีรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ และจัดตั้งคณะทำงานร่วมหลายฝ่ายเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ เครือข่ายยังเรียกร้องให้มีการลงพื้นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการ ภาคประชาชน และผู้แทนจากจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบและกำหนดแนวทางฟื้นฟูผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับลุ่มน้ำข้ามพรมแดน
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง หลังหลายหน่วยงานในประเทศไทยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ ขณะที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและโปร่งใส เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนในระยะยาว
**เครดิต:** เพจ **เชียงใหม่นิวส์**
**อ้างอิง:** ข้อมูลจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาชนปกป้อง "แม่น้ำกก สาย รวก โขง"
#NEWS1 รายงาน