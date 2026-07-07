รวบเมียนมาคาเชียงราย! สามล้ออัปเกรด แปลงเป็นรถขนยาบ้า 6 แสนเม็ด ไอซ์ 111 กก.
เจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมือง โดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง จับกุมชายสัญชาติเมียนมา อายุ 42 ปี ขณะขับรถสามล้อเครื่องบรรทุกพัสดุข้ามแดนผ่านด่านพรมแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย หลังพบพฤติการณ์น่าสงสัย จึงขอตรวจค้นอย่างละเอียด
จากการตรวจสอบกล่องพัสดุจำนวน 8 กล่อง เจ้าหน้าที่พบการลักลอบซุกซ่อน **ยาบ้าประมาณ 600,000 เม็ด** และ **ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีนชนิดผลึก) น้ำหนักรวมกว่า 111.8 กิโลกรัม** ซ่อนอยู่ภายในกล่องพัสดุ โดยประเมินมูลค่าของกลางรวมกว่า **74 ล้านบาท** เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน **สภ.แม่สาย** เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติ ซึ่งใช้พื้นที่ชายแดนไทย–เมียนมาเป็นเส้นทางขนส่งเข้าสู่ประเทศไทย พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะและพัสดุที่ผ่านด่านชายแดน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศ
ข้อมูลจาก **สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย กรมประชาสัมพันธ์** ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการของหน่วยงานด้านความมั่นคงในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง หลังได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความพยายามลำเลียงยาเสพติดข้ามแดน
**เครดิต:** เพจ **นครออนไลน์**
**อ้างอิงข้อมูล:** สวท.เชียงราย กรมประชาสัมพันธ์
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