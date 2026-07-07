ปธน.อียิปต์ลั่น! ไม่สานสัมพันธ์อิสราเอล หากไร้รัฐปาเลสไตน์
ประธานาธิบดี อับเดล ฟัตตาห์ อัล-ซีซี แห่งอียิปต์ ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่า อียิปต์จะไม่เดินหน้าสู่การทำให้ความสัมพันธ์กับอิสราเอลเป็นปกติอย่างเต็มรูปแบบ หากยังไม่มีการบรรลุสันติภาพที่เป็นธรรม ซึ่งต้องรวมถึงการยุติการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ และการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่เป็นอิสระ
ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นระหว่างพิธีเปิดสำนักงานใหญ่กองบัญชาการยุทธศาสตร์แห่งรัฐ ในเมืองหลวงแห่งใหม่ของอียิปต์ โดยผู้นำอียิปต์ระบุว่า การสร้างสันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อชาวปาเลสไตน์ได้รับสิทธิในการกำหนดอนาคตของตนเอง และมีรัฐที่ได้รับการยอมรับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
ประธานาธิบดีอัล-ซีซียังกล่าวว่า ความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลางจะไม่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน หากปัญหาปาเลสไตน์ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดแนวทางสันติวิธี สนับสนุนการหยุดยิงในฉนวนกาซา และผลักดันกระบวนการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง
ทั้งนี้ จุดยืนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของอียิปต์ที่ยืนยันมาโดยตลอดว่า การขยายความสัมพันธ์กับอิสราเอลในระดับประชาชนและภูมิภาค จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ "แนวทางสองรัฐ" (Two-State Solution) ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ที่มีอธิปไตยและสามารถอยู่ร่วมกับอิสราเอลได้อย่างสันติ
รายงานของ Anadolu Agency และ Ahram Online ระบุว่า คำกล่าวของผู้นำอียิปต์ครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณทางการทูตที่สำคัญ ท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในฉนวนกาซาที่ยังคงยืดเยื้อ และความพยายามของหลายประเทศในการผลักดันให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพในระยะยาว
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