เปิดลับ รองอธิบดี สถ.
ผู้ถือกุญแจไขปริศนา
ขบวนการโกงสอบท้องถิ่น
สายข่าวมหาดไทย แจ้งว่าช่วงที่ “นฤชา โฆษาศิวิไลซ์” นั่งเก้าอี้อธิบดีส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลานั้น มีรองอธิบดี ชื่อ “ธนนท์ พรรพีภาส” ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม 2568
ที่หยืบเรื่องสองผู้ยิ่งใหญ่แห่งสถ.มานำเสนอเพื่อจะอธิบายเรื่องราวความเป็นมาของการสอบพนักงานท้องถิ่นให้ครบหน้า-กลาง-หลัง
ธนนท์ พรรพีภาส เป็นกุญแจดอกสำคัญ ไม่แน่ว่าบางทีจะช่วยปลดล็อกเรื่องราว ย้ายก้อนหินจากอก นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล มท.1 และหรือจะไปวางบนอกใครต่อ? หมายความว่า
ท่านสามารถเป็นราชสีบลู ช่วยแก้บ่วงให้พญาหนู ขึ้นกับท่านจะเลือกไปทางไหน
ก่อนเลื่อนชั้นขึ้นเป็นรองอธิบดี ธนนท์ พรรพีภาส ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี แต่ฐานดั้งเดิมอยู่พื้นที่ชุมพร เติบโตมาตั้งแต่ปลัดนายอำเภอ เขตชุมพรแต่เดิมเป็นพรรคไหนไม่รู้ แต่นามของลูกหมี เป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่ของท้องถิ่น โตจากการเมืองท้องถิ่นก่อน เข้าร่วมกลุ่มกำนัน และย้ายมาอยู่พรรคสีน้ำเงินในที่สุด เล่าแค่นี้คงเข้าใจ…
ประเด็นคือ ทันทีที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีใหม่สด ก็ได้รับความไว้วางใจจากอธิบดี ให้กำกับหน่วย-กองบุคคลท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการสอบการบรรจุคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ
เท่านั้นยังไม่พอ ...จังหวะเวลาก็เหมาะสม กุมภาพันธ์-มีนาคม-เมษายน เป็นช่วงโบ๊ะบ๊ะของการลงนามว่าจ้างมหาวิทยาลัยจัดการสอบ เปิดประกาศรับสมัครสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ และที่สำคัญมากคือ การลงนามคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 18 ราย เมื่อเดือนเมษายน 2568 รองอธิบดีธนนท์ เป็นกรรมการและเลขานุการ
สายข่าวชี้ว่า อันนี้สำคัญ
เพราะ คณะกรรมการ 18 อรหันต์ กสถ. มีอำนาจกำกับการสอบ การประกาศรายชื่อทั้งปวง เป็น ก. พิเศษรวมการเฉพาะกิจ ก. เดิมที่มีอยู่ก่อน คือ ก.จ. (อบจ.) ก.ท. (เทศบาล) ก.อบต. มารวมไว้ด้วยกัน โครงสร้างนี้เป็นไปตามนโยบายยุค คสช. ที่ให้ดึงการจัดสอบมาไว้ตรงกลาง
ในบรรดา 18 อรหันต์ มีฝ่ายประจำน้อยกว่า มีปลัด มท. , ปลัด ศธ., เลขา ก.พ. ,สำนักงบ และ อธิบดี สถ. ส่วนฝ่ายท้องถิ่นเป็นประธานและมีสัดส่วนมากกว่า ดังนั้น วันก่อนผลการโหวตของ กสถ. จึงหักดิบคำสั่งการของนายกฯ อนุทิน ให้ล้มประกาศและระงับการบรรจุ ทำเสี่ยหนูหน้าแตกยับ
ส่วน รองอธิบดีธนนท์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการ กสถ. เป็น 1 ใน 18 อรหันต์ บทบาทสำคัญมาก คือเป็นแม่บ้านทั้งมวลในกระบวนการจัดสอบนับจากเมษายน 2568 เป็นต้นมา
ต่อมาการเมืองเปลี่ยน อธิบดีนฤชาย้ายแล้วก็พลิกกลับมาเป็นอธิบดีปกครองใหญ่กว่าเดิม อธิบดีสถ.คนใหม่มาจากสุราษฎร์ สายใต้ มานั่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน แต่รองธนนท์ ยังอยู่
รองธนนท์จึงเป็นบุคคลสำคัญที่รู้เรื่องราวต่อเนื่องของกระบวนการทั้งหลาย
สายบอกว่า ต่อเนื่องกว่าใคร รู้มากกว่าอธิบดี , ผอ.กอง ที่เพิ่งย้ายมาแล้วกัน
อีกประเด็นน่าสนใจอยู่ตรงที่ ท่าทีกร้าวของฝ่ายนายกฯหนู มท.1 หลังจากตั้งหลักได้ สั่งการให้รื้อข้อสอบตรวจใหม่คนที่บรรจุก่อนหน้าภายใน 3 วัน ให้สัมภาษณ์แบบกร้าวๆ แบบเจออะไรก็พร้อมฟัน พร้อมชน
ถามว่าชนใคร?
ในบรรดาเป้าหมายที่เสี่ยหนูจะพุ่งชน คงมีคนใหญ่ ๆ ที่การสืบสวนของฝ่าย ปปป./ปปช. ตามเส้นเงินกันมา สื่อต่างๆที่ติดตามก็เอ่ยถึง ติวเตอร์เอย คนที่อยู่เบื้องหลัง พิชิต เอย ฯลฯ กันพอสมควร
เป้าหมายที่จะพุ่งชน อยู่ในบรรดา 18 อรหันต์นี้ด้วย ...ใช่ไหม ?
เกมการเมืองในวงราชสีห์แรงมาก ไม่ใช่แค่ลอบแผ่รังสีอำมหิต มีการลงไม้ลงมือผ่านกระบวนท่าแล้วด้วย คนผู้ที่หนึ่งที่ยืนข้างรัฐมนตรี เคยเป็นอธิบดีเก่าที่ถูกปลัดเสนอปลด ต่อมาก็กลับมาฟ้องปลัด แต่ดันมีอำนาจหน้าที่อยู่ในกระทรวงเดียวกัน ส่วนอีกรายก็มีชื่อเป็นแคนดิเดทปลัดคนใหม่ ตุลาคมนี้ซี 11 ว่าง หาที่ใหม่ให้คนเก่าล่วงหน้า
วงอำนาจทับกัน มีที่ไหน มท.1 สั่งแล้วเงียบเกียร์ว่างใส่ แถุลงข่าวอย่าง อีกวันถูกหักหน้า มีที่ไหน นั่นนายกฯนะ
ขบวนการโกงสอบมีใครบ้าง ฝ่ายสืบสวนก็ติดตามของเขาไป
ในระหว่าง พฤษภาคม -ธันวาคม 2568 ที่ กสถ. มีบทบาทจัดการ จัดประชุม กำหนดรูปแบบวิธีจัดสอบของท่านไป ข่าวคราวสังคมภายนอกก็เริ่มอื้ออึงเรื่องการซื้อตำแหน่ง
เขาวุ่นเลือกตั้งใหญ่กัน กสถ.ทำอะไร
ขบวนการแก้ข้อสอบเริ่มปฏิบัติการเมื่อไหร่? ต้นปี 2569
การเมืองเรื่องนี้ มันไม่ใช่แค่ระดับบน การเมืองกลางๆ ล่างๆ ต่ำ เกี่ยวโยงใยหมด ผ่านศูนย์กลางที่คุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ นั่นคือ องค์กรที่กำกับ เป็นอิสระและมีอำนาจสุดคือ กสถ.
ถ้าฝ่ายคลองหลอด มท.1 และ ปลัดป๊อบ เลือกที่จะสู้ ไม่สนสีไหนสายใคร โดยอิงข้อมูลการตรวจข้อสอบ 15,000 ลำดับ สมมติ กระจุกอยู่ที่ นครศรีธรรมราช กาฬสินธุ์ ชุมพร ฯลฯ เป็นหย่อมๆ ไล่ลงมา มันจะแปลว่าอะไร ...
รองอธิบดีธนนท์ เป็นเลขาฯ ของ กสถ. บันทึกการประชุม วาระ การเตรียมทุกอย่าง ตรงไหนสมบูรณ์แล้ว ตรงไหนยังบกพร่อง ใครเป็นใคร
ขั้นตอนการส่งมอบแฟลชไดรฟ์ ระหว่าง กองเลขา กับ กสถ.18 อรหันต์ ก็คงอยู่ในนี้หมด
รองอธิบดีธนนท์เป็นคนถือกุญแจไขปริศนาพวกนี้ อยากรู้จริงๆ นะว่าท่าน