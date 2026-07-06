**พลิกแผ่นดิน: จากไร่ฝิ่นสู่พืชเมืองหนาวด้วยพระบารมี ร.9**
ในรายการ **"ถอดรหัสข่าว"** นายนพรัฐ พรวนสุข กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นบนพื้นที่สูงของภาคเหนือ จนได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
นายนพรัฐ ระบุว่า ในอดีต พื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งครอบคลุมแนวชายแดนไทย เมียนมา และลาว เป็นแหล่งเพาะปลูกฝิ่นที่สำคัญของภูมิภาค ส่งผลให้ประชาชนบนพื้นที่สูงจำนวนมากพึ่งพาการปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเครือข่ายค้ายาเสพติด
อย่างไรก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริให้ใช้แนวทางการพัฒนาแทนการปราบปรามเพียงอย่างเดียว โดยทรงส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงหันมาปลูกพืชเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ อาทิ สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน อะโวคาโด แมคคาเดเมีย กาแฟอาราบิกา ชา และพืชผักเมืองหนาวอีกหลายชนิด ซึ่งสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและถูกต้องตามกฎหมาย
แนวพระราชดำริดังกล่าวได้รับการขับเคลื่อนผ่าน **โครงการหลวง** ที่มุ่งเน้นการวิจัย การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างตลาดรองรับผลผลิต ทำให้ชาวไทยภูเขาหลายชุมชนสามารถเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกฝิ่นมาสู่การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ลดการพึ่งพาเครือข่ายค้ายาเสพติด และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
นายนพรัฐ กล่าวว่า ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ไม่ได้อาศัยเพียงมาตรการด้านกฎหมายหรือการปราบปราม แต่ต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพที่มั่นคงให้กับประชาชนควบคู่กันไป ซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงวางรากฐานไว้ และยังคงเป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ได้รับการกล่าวถึงจนถึงปัจจุบัน
**อ้างอิง:** รายการ ถอดรหัสข่าว โดย นพรัฐ พรวนสุข, มูลนิธิโครงการหลวง และข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
#NEWS1 รายงาน