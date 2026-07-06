นายจ้างสีขาวแฉ ระบบ E-Work Permit สะดุด ทำแรงงานถูกกฎหมายหลุดระบบ ส่วนแรงงานเถื่อนได้ดี
นางนิลุบล พงษ์พยอม ผู้แทนกลุ่ม **"นายจ้างสีขาว"** และตัวแทนผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติ ให้สัมภาษณ์ผ่าน **สำนักข่าวชายขอบ** เรียกร้องให้กระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะระบบ **E-Work Permit** ที่ระบุว่ายังไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้แรงงานจำนวนมากเสี่ยงหลุดออกจากระบบ แม้จะอยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
นางนิลุบล เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือถึงนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานระบบดังกล่าว พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขในหลายประเด็น แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้แทนกลุ่มนายจ้าง ระบุว่า ปัญหาสำคัญคือการนัดหมายผ่านระบบมีความล่าช้า เกิดภาวะคอขวดในการรับบริการ หลายกรณีได้รับคิวในต่างจังหวัด ทำให้นายจ้างและแรงงานต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มขึ้น อีกทั้งหากไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด ก็อาจทำให้แรงงานหลุดจากระบบทันที ทั้งที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของแรงงานหรือนายจ้าง
นอกจากนี้ ยังแสดงความกังวลว่า การเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานรอบใหม่เพียงอย่างเดียว โดยไม่เร่งปรับปรุงระบบ E-Work Permit และแนวทางบริหารจัดการในภาพรวม เป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่สามารถแก้ไขต้นเหตุของปัญหาได้ และอาจทำให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคต
อีกประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมา คือความพร้อมของทางการเมียนมาในการออกหนังสือเดินทางและเอกสารรับรองบุคคล (CI) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสำหรับการต่ออายุสิทธิการอยู่และการทำงานในประเทศไทย หากดำเนินการไม่ทันตามกำหนด อาจทำให้แรงงานจำนวนมากหลุดออกจากระบบอีกครั้ง
ทั้งนี้ กลุ่มนายจ้างสีขาวเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาในระดับโครงสร้าง เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ นายจ้าง และแรงงานที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง
**อ้างอิง:** สำนักข่าวชายขอบ
#NEWS1 รายงาน