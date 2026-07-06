เปิดเบื้องหลัง "เสี่ยหยาง" ปมสัญชาติไทย-เครือข่ายอิทธิพล คดีที่ถูกจับตาทั้งภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกเรียกขานว่า "เสี่ยหยาง" ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจในจังหวัดภูเก็ต โดยระบุว่า ขณะนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการได้มาซึ่งสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลดังกล่าว หลังพบข้อสงสัยหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการรับรองสัญชาติไทย
ข้อมูลที่เผยแพร่ระบุว่า ประเด็นสำคัญที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ได้แก่ ลักษณะการถือบัตรประจำตัวประชาชน การได้มาซึ่งสิทธิในสัญชาติไทย รวมถึงบุคคลที่ให้การรับรองสัญชาติ ซึ่งทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อยุติหรือคำวินิจฉัยว่ามีการกระทำผิดแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่อ้างว่า บุคคลดังกล่าวเริ่มสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ผ่านการสมัครเป็นอาสาสมัครในหลายหน่วยงานภาครัฐ ก่อนจะมีข้อกล่าวหาว่าอาศัยความใกล้ชิดกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างอิทธิพลในพื้นที่ รวมถึงมีการกล่าวอ้างว่าเข้าไปมีบทบาทในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ และอ้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐและสื่อมวลชนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ตลอดจนมีข้อกล่าวหาว่าเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบางราย อย่างไรก็ตาม ประเด็นทั้งหมดดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และยังไม่มีข้อยุติทางกฎหมาย
ศูนย์ข้อมูลภูเก็ตยังตั้งข้อสังเกตว่า หากการตรวจสอบพบว่ามีการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยมิชอบ หรือมีการอาศัยช่องโหว่ของระบบเพื่อสร้างเครือข่ายอิทธิพลจริง คดีนี้อาจนำไปสู่การขยายผลตรวจสอบบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นบททดสอบสำคัญต่อระบบการตรวจสอบของภาครัฐในการป้องกันการแอบอ้างสิทธิและการแทรกซึมของกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
ทั้งนี้ ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากการเผยแพร่ของ ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ถูกกล่าวถึงยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมาย จนกว่าจะมีข้อยุติจากการสอบสวนหรือคำพิพากษาถึงที่สุด
#NEWS1 รายงาน