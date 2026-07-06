BRN เหิม! ออกแถลงการณ์อ้างมาเลย์สนับสนุน พร้อมโยนขี้ให้ทหารไทย ก่อนนายกฯ พบผู้นำมาเลย์
ก่อนที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 เพื่อพบผู้นำมาเลเซีย และหารือร่วมกับคณะพูดคุยสันติสุขฝ่ายไทย ได้เกิดความเคลื่อนไหวจาก BRN โดยกองเลขาธิการการเจรจาสันติภาพขององค์กรได้ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ซึ่งถูกเผยแพร่และแปลโดย อาจารย์ฮารา ชินทาโร
ในแถลงการณ์ BRN ระบุว่า สถานการณ์ความไม่สงบที่ยังดำเนินอยู่ในพื้นที่ปาตานี เป็นผลจากการเพิ่มปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายไทย และมองว่าการใช้กำลังไม่ได้ช่วยคลี่คลายปัญหา แต่กลับทำให้ความขัดแย้งยืดเยื้อ พร้อมยืนยันว่าการเจรจาทางการเมืองคือแนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ BRN ยังเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ปฏิบัติการทางทหาร และขอไม่ให้เข้าร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติการของฝ่ายความมั่นคงไทย โดยอ้างว่าจะช่วยลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของประชาชน
ในแถลงการณ์ฉบับเดียวกัน BRN ยังกล่าวขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียที่ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการเจรจาสันติภาพ พร้อมแสดงความหวังว่าการพูดคุยสันติภาพรอบใหม่จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันให้การเจรจากลับมามีความคืบหน้าอีกครั้ง
การออกแถลงการณ์ครั้งนี้ถูกจับตามอง เนื่องจากเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันก่อนกำหนดการเยือนมาเลเซียของนายกรัฐมนตรีไทย ทำให้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองและการเจรจาในช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหว ขณะที่เนื้อหาในแถลงการณ์ยังมีการกล่าวโทษการปฏิบัติการของฝ่ายทหารไทยว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สถานการณ์ความไม่สงบยังคงดำเนินต่อไป
ทั้งนี้ เนื้อหาข้างต้นเป็นสาระจากแถลงการณ์ของ BRN ที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสะท้อนจุดยืนของ BRN โดยยังไม่มีคำชี้แจงจากรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงต่อแถลงการณ์ฉบับดังกล่าว
เครดิตข้อมูล : วาสนา นาน่วม / Hara Shintaro / Wartani
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