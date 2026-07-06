ศิโรตม์โพสต์ข่าวฉาวพัทยารัว! เมินกระแส #Saveพัทยา ไม่สนเสียงเรียกร้องให้ขอโทษ
กระแส #Saveพัทยา ยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง หลังประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่พัทยาจำนวนมากร่วมกันติดแฮชแท็กเรียกร้องให้ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ออกมาขอโทษ จากกรณีการแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ ถกไม่เถียง ซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ศิโรตม์ยังไม่ได้ออกมาขอโทษตามข้อเรียกร้อง แต่กลับมีการโพสต์ข่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พัทยาผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้หยิบยกกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจค้นพูลวิลล่าในซอยอรุโณทัย 8 เมืองพัทยา หลังพบการลักลอบเปิดเป็นโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากข้อมูลที่ศิโรตม์นำมาเผยแพร่ ระบุว่า เจ้าหน้าที่พบชาวจีนใช้พูลวิลลาดังกล่าวประกอบธุรกิจโรงแรมผิดกฎหมาย พร้อมตรวจยึดก๊าซไนตรัสออกไซด์ หรือ "ก๊าซหัวเราะ" จำนวน 20 ถัง ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าซื้อผ่านเครือข่ายชาวจีน นอกจากนี้ยังเตรียมตรวจสอบเส้นทางการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินกว่า 70-80 ล้านบาท รวมถึงการถือครองที่ดินและการใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือกรณีนอมินี ซึ่งมีข้อมูลว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบรวม 349 บริษัท
การโพสต์ข่าวในลักษณะดังกล่าว ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย โดยมีผู้มองว่าเป็นการยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พัทยามานำเสนออย่างต่อเนื่อง ภายหลังเกิดกระแส #Saveพัทยา จึงถูกตีความว่าเป็นการยืนยันจุดยืนเดิมของศิโรตม์ มากกว่าจะออกมาขอโทษตามข้อเรียกร้องของคนในพื้นที่ ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีผู้เห็นว่า หากเป็นข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นจริง ก็เป็นเรื่องที่สังคมควรได้รับรู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมา
ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ปรากฏจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งยังสามารถมีข้อมูลหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในภายหลัง
เครดิตข้อมูล : โพสต์ของ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
#News1 รายงาน