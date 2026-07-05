สะดุ้งทั้งนักการเมือง-กลุ่มทุนน้ำมัน! "หมอปลา" ถามแรง เห็นประชาชนเดือดร้อนมีความสุขใช่ไหม?
จีรพันธ์ เพชรขาว หรือ หมอปลา มือปราบสัมภเวสี ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ถึงประเด็นราคาน้ำมันในประเทศไทย โดยตั้งคำถามไปยังผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน หลังเห็นว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่ราคาน้ำมันในประเทศไทยยังไม่ปรับลดลงตามที่หลายฝ่ายเคยอ้างอิงว่าผูกกับสถานการณ์ตลาดโลก
หมอปลาระบุว่า ช่วงที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น ผู้เกี่ยวข้องมักอ้างว่าเป็นผลจากราคาตลาดโลก แต่เมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง กลับไม่มีความชัดเจนว่าจะปรับราคาขายปลีกในประเทศลงเมื่อใด พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมผู้มีอำนาจจึงยังไม่ออกมาชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบ และวิจารณ์ว่าการนิ่งเฉยเช่นนี้ทำให้ประชาชนยังคงต้องแบกรับภาระค่าครองชีพต่อไป
นอกจากนี้ หมอปลายังวิจารณ์ทั้งฝ่ายการเมืองและกลุ่มทุนด้านพลังงานอย่างตรงไปตรงมา โดยตั้งคำถามว่า "เห็นประชาชนเดือดร้อนมีความสุขใช่ไหม" พร้อมเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงว่าจะมีการปรับราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกหรือไม่ แทนที่จะปล่อยให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจ และตั้งข้อสังเกตว่า หากเวลาราคาน้ำมันปรับขึ้นสามารถอ้างอิงราคาตลาดโลกได้ เมื่อราคาตลาดโลกปรับลดลง ก็ควรอธิบายต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมาว่าเหตุใดราคาภายในประเทศจึงยังไม่ลดลงในทิศทางเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ความเห็นของหมอปลาเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลต่อประเด็นนโยบายด้านพลังงาน ขณะที่หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องยังไม่ได้ออกมาชี้แจงต่อคำวิจารณ์ดังกล่าวในประเด็นนี้
เครดิตข้อมูล : จีรพันธ์ เพชรขาว (หมอปลา มือปราบสัมภเวสี)
#News1 รายงาน