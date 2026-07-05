ศิโรตม์สู้มือ ไม่สนคนพัทยา เรียกร้องให้ขอโทษ แต่โพสต์เหตุการณ์นี้โต้
กระแส #Saveพัทยา ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง หลังประชาชนและผู้ประกอบการในเมืองพัทยาจำนวนมากร่วมกันติดแฮชแท็กดังกล่าว เพื่อเรียกร้องให้ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ ออกมาขอโทษ จากกรณีที่ไปแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์ ถกไม่เถียง จนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการทำให้ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเสียหาย และเหมารวมว่าพัทยาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยปัญหาอาชญากรรมและอิทธิพล
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดกระแสเรียกร้องให้ขอโทษ ศิโรตม์ยังไม่ได้ออกมาขอโทษหรือเปลี่ยนจุดยืน แต่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ยกกรณีอุบัติเหตุในพื้นที่พัทยา ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยระบุว่าเกิดเหตุชนแล้วหลบหนี คนขับและผู้โดยสารมีกลิ่นแอลกอฮอล์ มีการอ้างว่าพยายามยื่นเงินให้ตำรวจ ห้ามสื่อมวลชนบันทึกภาพ ไม่ยอมตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในจุดเกิดเหตุ และเมื่อไปถึง สภ.เมืองพัทยา ก็ยังไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ โดยอ้างว่าผู้ขับขี่ไม่ยินยอมให้ตรวจ พร้อมติดแฮชแท็ก #SavePattaya
การเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกจับตามองว่าเป็นการหยิบยกเหตุการณ์ที่เจ้าตัวเห็นว่าเป็นปัญหาในพื้นที่พัทยามานำเสนอ ภายหลังถูกกระแส #Saveพัทยา เรียกร้องให้ขอโทษ จึงมีผู้ตีความว่า ศิโรตม์ต้องการยืนยันจุดยืนเดิมว่า สิ่งที่ตนเคยแสดงความคิดเห็นผ่านรายการโทรทัศน์นั้นยังมีเหตุผลและข้อเท็จจริงรองรับ จึงไม่ได้ออกมากล่าวขอโทษตามที่หลายฝ่ายเรียกร้อง
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่ศิโรตม์นำมาเผยแพร่ยังเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งยังสามารถมีคำชี้แจงหรือข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ หากมีข้อมูลในอีกด้านหนึ่ง
เครดิตข้อมูล : โพสต์ของ ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
#News1 รายงาน