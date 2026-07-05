เพจดังสายซิ่งแฉ! งานโชว์รถบางแสน อ้างมีตร.แฝงตัวจับผู้สูบพอด ใช้รถคันนี้เป็นพรางตัว
บรรยากาศงานโชว์รถและกิจกรรมของกลุ่มคนรักรถที่จัดขึ้นในพื้นที่บางแสนตลอดช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมา กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลังเพจ "ถนนย่น Original" โพสต์ข้อความอ้างว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแฝงตัวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ภายในงาน โดยแต่งกายและใช้รถในสไตล์นักแต่งรถ เพื่อสังเกตการณ์และดำเนินการกับผู้ที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงตรวจสอบรถที่เข้าข่ายดัดแปลงผิดกฎหมาย
ตามข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ระบุว่ารถที่ถูกกล่าวอ้างว่าใช้ในการแฝงตัว เป็นรถ Honda ที่ตกแต่งสไตล์ Mugen พร้อมติดเพลตลักษณะคล้าย TRD Sportivo และมีตัวอักษร H สีแดงซีด ทำให้โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักรถ มีการแชร์และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานตำรวจออกมาชี้แจงหรือยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ จึงยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีการปฏิบัติการแฝงตัวตามที่ถูกกล่าวอ้างจริงหรือไม่
อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงไม่แพ้กัน คือคำถามที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ว่า หากเป็นปฏิบัติการจริง ข้อมูลดังกล่าวหลุดออกมาได้อย่างไร เพราะมีการระบุทั้งลักษณะรถ วิธีการปฏิบัติงาน และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างค่อนข้างชัดเจน หลายฝ่ายมองว่า หากข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง การรั่วไหลของข้อมูลอาจส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต และทำให้ผู้กระทำผิดรู้ตัวหรือหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้ ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็มีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความชัดเจนและคลายข้อสงสัยของสังคม
เครดิตข้อมูล : เพจ "ถนนย่น Original"
#News1 รายงาน