สาวสวยไตวายเรื้อรัง โพสต์ขอกำลังใจ ระยะ 4 วันฟอกเว้น 1 วัน
หญิงสาวผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะที่ 4 ได้โพสต์แบ่งปันประสบการณ์การรักษา พร้อมส่งกำลังใจถึงผู้ป่วยโรคไตคนอื่น ๆ โดยระบุว่า ปัจจุบันต้องเข้ารับการฟอกไตแบบวันเว้นวัน แต่ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากควบคุมการรับประทานอาหารและปริมาณน้ำได้อย่างเคร่งครัด
เจ้าของโพสต์ระบุว่า รับประทานอาหารได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นอาหารแปรรูป และในแต่ละครั้งที่ฟอกไตจะมีปริมาณน้ำส่วนเกินออกประมาณ 0.8–1.3 กิโลกรัม ทำให้ไม่เกิดอาการเหนื่อยหรืออ่อนเพลียมากนัก พร้อมฝากข้อความให้กำลังใจผู้ป่วยโรคไตทุกคนว่า “สู้ ๆ ไปด้วยกัน”
เรื่องราวดังกล่าวได้รับความสนใจจากสมาชิกในกลุ่ม มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าของโพสต์จำนวนมาก โดยหลายคนชื่นชมที่สามารถดูแลสุขภาพและมีกำลังใจในการใช้ชีวิต แม้จะต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง
เครดิตข้อมูล : กลุ่ม "ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง · เข้าร่วม" จากโพสต์ของคุณ พิมพันธ์ชชาภัส มีพวงผล
#News1 รายงาน