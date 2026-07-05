ปรบมือสิครับรออะไร! สภ.ป่าตองสแกนทั่วหาด ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
สภ.ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เผยผลการปฏิบัติภารกิจจัดระเบียบพื้นที่ชายหาดป่าตองและซอยบางลา เมื่อช่วงเช้ามืดวันที่ 5 กรกฎาคม 2569 ระหว่างเวลา 04.00-07.00 น. โดยบูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองป่าตอง ลงพื้นที่เดินเท้าตรวจตราและกวดขันการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ
การปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผู้กำกับการ สภ.ป่าตอง พร้อมผู้บังคับบัญชาฝ่ายป้องกันและปราบปราม และสายตรวจพิเศษบางลา โดยเน้นตรวจสอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตั้งวางโต๊ะเก้าอี้ในที่สาธารณะ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ผลการตรวจสอบระบุว่า ไม่พบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับอนุญาต ทั้งในบริเวณซอยบางลาและชายหาดป่าตอง รวมถึงไม่พบการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะ โดยภาพรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปกติ
อย่างไรก็ตาม แม้ผลการปฏิบัติของ สภ.ป่าตอง จะระบุว่าไม่พบการกระทำความผิดในพื้นที่ แต่ปฏิบัติการครั้งนี้ยังคงเป็นที่คลางแคลงใจของประชาชนจำนวนไม่น้อย เนื่องจากตลอดช่วงที่ผ่านมา โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพ คลิป และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกอ้างว่าเป็นความผิดปกติ รวมถึงการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายในพื้นที่ป่าตองอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดคำถามจากสังคมว่า เหตุใดเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ กลับไม่พบการกระทำความผิดตามที่มีการร้องเรียนหรือเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
#News1 รายงาน
เครดิต : เพจเหยี่ยวข่าวภูเก็ต