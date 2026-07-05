เพจดังภูเก็ตแฉ! วงจรอุบาทว์ แจ้งร้านผิดกฎหมายปิดหนี ก่อนเจ้าหน้าที่ลงตรวจ
เพจ "ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต" เผยแพร่ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ โดยอ้างว่ามี "วงจรอุบาทว์" เกิดขึ้นก่อนการลงพื้นที่ตรวจของเจ้าหน้าที่ในบางกรณี กล่าวคือ เมื่อมีนโยบายหรือคำสั่งให้เข้าตรวจสอบสถานประกอบการที่อาจกระทำผิดกฎหมาย จะมีการแจ้งข่าวล่วงหน้าไปยังร้านหรือสถานประกอบการบางแห่ง ทำให้ผู้ประกอบการสามารถปิดกิจการชั่วคราวหรือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นได้
เพจยังระบุอีกว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จึงไม่พบการกระทำความผิด หรือบางกรณีอาจมีการจับกุมเพียงบางส่วนเพื่อประกอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ก่อนที่ภายหลังการตรวจเสร็จสิ้น สถานประกอบการดังกล่าวจะกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติอีกครั้ง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า วงจรลักษณะนี้อาจส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ และสร้างความกังขาให้กับประชาชนที่คาดหวังการปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมาก โดยหลายคนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการแจ้งข่าวล่วงหน้าหรือการเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดจริง ก็ควรดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตที่เผยแพร่โดยเพจ "ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต" ซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ หากมีคำชี้แจงหรือความคืบหน้าเพิ่มเติมจากทุกฝ่าย News1 จะนำเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านต่อไป
#News1 รายงาน
ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ "ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต"