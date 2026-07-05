โกงสอบเดือดอีก! กรรมการสอบท้องถิ่นกว่าครึ่ง ถูกอ้างเชื่อมโยงธุรกิจติวสอบ
คดีทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นยังคงมีประเด็นใหม่ให้สังคมจับตาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเพจ "คันฉ่องส่องราชการไทย" เผยแพร่ข้อความตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่น โดยอ้างว่า กรรมการสอบท้องถิ่นกว่าครึ่ง มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจติวสอบ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์
นอกจากนี้ เพจยังตั้งข้อสังเกตว่า บุคคลบางส่วนถูกกล่าวอ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจติวสอบ และมีการตั้งคำถามว่าธุรกิจดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการหาผู้เข้าสอบและเรียกค่าหัวคิวมาเป็นเวลานานหรือไม่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อกล่าวอ้างและข้อสังเกตที่เผยแพร่โดยเพจ "คันฉ่องส่องราชการไทย" ซึ่งยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานของรัฐหรือผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการว่าบุคคลหรือหน่วยงานใดมีการกระทำตามที่ถูกกล่าวอ้าง ขณะที่สังคมยังคงติดตามความคืบหน้าของคดีโกงสอบท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และรอคำชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
#News1 รายงาน
ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ "คันฉ่องส่องราชการไทย"