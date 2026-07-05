ภูเก็ตพม่าทะลุ 2 แสน! สังคมห่วง "ลูกดก" ประชากรเพิ่มต่อเนื่อง กระทบสวัสดิการไทยหรือไม่
ประเด็นแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ตกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเพจ ภูเก็ตไทม์ เผยข้อมูลระบุว่า ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีแรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ในพื้นที่กว่า 138,072 คน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของภาคการท่องเที่ยว งานบริการ การค้า และแรงงานทั่วไป ขณะเดียวกันยังมีการประเมินว่ามีแรงงานนอกระบบอีกกว่า 107,341 คน ทำให้ตัวเลขรวมแรงงานทั้งในและนอกระบบอยู่ที่มากกว่า 245,000 คน
ข้อมูลดังกล่าวยังระบุว่า แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาส่วนใหญ่มีอัตราการมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยสูงกว่าคนไทย ส่งผลให้จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่มีแนวโน้มต่อเนื่อง โดยมีบางส่วนเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลของรัฐ จนเกิดข้อถกเถียงถึงภาระด้านสาธารณสุข งบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐในระยะยาว
กระแสที่เกิดขึ้นทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่า หากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบสวัสดิการของไทย ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา และบริการสาธารณะ จะสามารถรองรับได้เพียงใด ขณะเดียวกันก็มีความเห็นอีกด้านที่มองว่าแรงงานข้ามชาติเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่ยังต้องพึ่งพาแรงงานจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นที่ถกเถียงในสังคม เนื่องจากมีทั้งมุมมองด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรของรัฐในอนาคต ซึ่งข้อสรุปในเรื่องนี้ยังจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐและการศึกษาวิเคราะห์ในหลายมิติ เพื่อให้เห็นภาพที่รอบด้านและนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เหมาะสม
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