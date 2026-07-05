2 โพสต์อาจารย์ปานเทพ ทำคดีโกงสอบท้องถิ่นสะเทือน กุญแจสำคัญอยู่ที่แฟลชไดรฟ์ จับตาทำไม สถ.ประกาศผลช้า
ประเด็นการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้เผยแพร่ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งข้อสังเกตว่า หนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญของคดี อาจอยู่ที่การนำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) มาเปรียบเทียบกับแฟลชไดรฟ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)
อาจารย์ปานเทพ ระบุว่า การสอบดังกล่าวมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2568 และหลังเสร็จสิ้นการตรวจข้อสอบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ส่งผลการตรวจให้กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านแฟลชไดรฟ์ แต่กลับมีข้อสังเกตว่า การประกาศผลสอบเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งใช้เวลานานกว่าที่หลายฝ่ายตั้งคำถาม
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการแก้ไขข้อมูลคำตอบที่อาคารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จนนำไปสู่การดำเนินคดี ทำให้เกิดคำถามว่า หากนำข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่ มศว. ส่งมอบไว้ตั้งแต่แรก มาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ สถ. ก็อาจทำให้ทราบได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเกิดขึ้นในช่วงเวลาใด และเกิดขึ้นที่หน่วยงานใด
อาจารย์ปานเทพ ยังมองว่า หากมีการตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิทัลอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ รวมถึงวันและเวลาการบันทึกข้อมูล ก็อาจเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาของความผิดปกติในกระบวนการสอบครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอเพื่อการตรวจสอบจากอาจารย์ปานเทพ ขณะที่ข้อเท็จจริงทั้งหมด รวมถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบในคดี ยังต้องรอผลการสืบสวนและการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นผู้ชี้ขาดต่อไป
#News1 รายงาน