จำ 4 ปี อดีตคหบดีใหญ่พัทยา ปั่นค่าที่จาก 99 ล้านเป็น 823 ล้าน หวังขอค่าเวนคืนมอเตอร์เวย์
กลายเป็นอีกหนึ่งคดีที่ได้รับความสนใจ หลังเพจ Pattaya 2030 เผยแพร่ข้อความของอดีตนายอำเภอบางละมุง เล่าย้อนถึงคดีที่ต่อสู้มายาวนานเกือบ 10 ปี ก่อนที่ศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ให้ จำ จำเลยเป็นเวลา 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ
อดีตนายอำเภอบางละมุง ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2557 ในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางละมุง โดยมีการนำที่ดินแปลงหนึ่ง ซึ่งซื้อขายกันในราคาประมาณ 99 ล้านบาท ไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินบางละมุงด้วยมูลค่า 823 ล้านบาท ก่อนนำราคาดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการขอรับค่าเวนคืนที่ดิน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์สาย 7 ที่ตัดผ่านพื้นที่ตำบลหนองปรือ จังหวัดชลบุรี
เจ้าตัวอ้างว่า ในการประชุมพิจารณาค่าเวนคืนครั้งนั้น กรรมการส่วนใหญ่เห็นชอบกับราคาที่มีการยื่นเสนอ มีเพียงตนที่คัดค้าน ก่อนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยตนเอง จนพบว่าผู้ขายที่ดินยืนยันว่ามีการซื้อขายจริงเพียง 99 ล้านบาท จึงนำข้อมูลดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่ กระทั่งท้ายที่สุดมีการกำหนดค่าเวนคืนตามราคาซื้อขายจริง
ต่อมาในปี 2560 ขณะดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง อดีตนายอำเภอรายนี้ระบุว่า ถูกคู่กรณียื่นฟ้อง โดยกล่าวหาว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ภายหลังศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง ทำให้ตัดสินใจดำเนินการตามกฎหมายกลับในข้อหาฟ้องเท็จและเบิกความเท็จ
ล่าสุด ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาให้ จำ จำเลยเป็นเวลา 4 ปี โดยไม่รอลงอาญา ซึ่งอดีตนายอำเภอระบุว่า คดีนี้สะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต้องยึดหลักข้อเท็จจริงและกฎหมาย แม้จะต้องเผชิญแรงกดดันหรืออิทธิพลจากผู้มีฐานะหรือผู้มีอำนาจก็ตาม
ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าว อดีตนายอำเภอยังระบุความเห็นส่วนตัวว่า ผู้ก่อเหตุคงเชื่อว่าสามารถใช้อิทธิพลหรือผลประโยชน์จูงใจเจ้าหน้าที่รัฐได้ แต่ยืนยันว่าตนเลือกยึดหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ไม่ได้เปิดเผยชื่อของผู้ที่ถูกศาลมีคำพิพากษา โดยระบุเพียงว่า หากเอ่ยชื่อออกมา "คนทั้งเมืองพัทยาจะร้องอ๋อ" ขณะที่รายละเอียดของคดีและตัวบุคคลยังคงต้องยึดตามคำพิพากษาของศาลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
#News1 รายงาน