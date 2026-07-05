เพจดังชี้เป้า! ซัดทุนจีนถมที่ ซ้ำเติมชลบุรี-ระยองอ่วม ฝนหนักประชาชนรับเต็มๆ
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ หลังเพจ นิวส์ชลบุรี-ระยอง ออนไลน์ โพสต์ข้อความระบุว่า ขณะนี้พื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกัน ทั้งสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ รวมถึงตั้งข้อสังเกตว่ามีโรงงานบางแห่งลักลอบปล่อยน้ำเสีย และการถมที่ของกลุ่มทุนจีนในหลายจุด อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน
ในโพสต์ดังกล่าว ระบุว่า มีการถมดินเพื่อพัฒนาโครงการและก่อสร้างโรงงานจนพื้นที่มีระดับสูงกว่าชุมชนโดยรอบ เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำจึงไหลบ่าลงสู่พื้นที่ต่ำ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและดินโคลน ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ที่ผ่านมา ประเด็นการถมดินของโรงงานในพื้นที่จังหวัดระยอง เคยมีชาวบ้านร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วหลายครั้ง โดยอ้างว่าการถมดินสูงกว่าระดับพื้นที่เดิม ส่งผลต่อทิศทางการไหลของน้ำและระบบระบายน้ำในชุมชน จนเมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำและดินโคลนจะไหลเข้าบ้านเรือนของประชาชน สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและการดำรงชีวิต
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะข้อกล่าวหาเรื่องการลักลอบปล่อยน้ำเสียจากโรงงาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่เรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมาย ก็ขอให้ดำเนินการอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อกล่าวหาที่เชื่อมโยงกับการถมที่ของกลุ่มทุนจีน รวมถึงการลักลอบปล่อยน้ำเสีย ยังเป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้อร้องเรียนจากประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีอำนาจ เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซ้ำอีกในอนาคต
#News1 รายงาน