หมอวรงค์ฟาด! ปมไอเดียเลิกด่าน สวนคนฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด ย้ำเลิกด่านรีดส่วย ไม่ใช่เลิกจับโจร
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ได้เสนอแนวคิดให้ยกเลิกการตั้งด่านตรวจบางรูปแบบ โดยให้เหตุผลว่า ด่านจำนวนไม่น้อยได้กลายเป็นช่องทางของการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานที่ต้องเดินทางสัญจรเป็นประจำ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม
ล่าสุด นพ.วรงค์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้ง โดยระบุว่า "เลิกด่านรีดส่วย แต่ไม่เลิกจับโจร" พร้อมตอบโต้ผู้ที่นำข้อเสนอของตนไปตีความว่า ต้องการยกเลิกการตั้งด่านทั้งหมด หรือยกเลิกการบังคับใช้กฎหมาย โดยระบุว่าเป็นการ "ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด"
นพ.วรงค์ อธิบายว่า สิ่งที่เสนอมาโดยตลอด คือการปฏิรูประบบการตั้งด่านที่เปิดช่องให้เกิดการทุจริตและการรีดไถประชาชน ไม่ใช่การปล่อยให้ผู้กระทำผิดหลุดพ้นจากการดำเนินคดี พร้อมย้ำว่า หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องดำเนินการปราบปรามอาชญากรรม จับกุมผู้กระทำผิด และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพียงแต่ควรใช้การสืบสวน การข่าว เทคโนโลยี และการทำงานเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าการตั้งด่านแบบหว่านแห ซึ่งอาจสร้างภาระให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์
เจ้าตัวยังมองว่า หากสามารถตัดวงจรการเรียกรับส่วยจากด่านตรวจได้ จะช่วยลดโอกาสการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม และทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
ภายหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดการปฏิรูประบบด่านตรวจ เพื่อแก้ปัญหาการทุจริต และอีกส่วนหนึ่งที่เห็นว่าการตั้งด่านยังมีความจำเป็นต่อการป้องกันอาชญากรรม แต่ควรมีมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
#News1 รายงาน