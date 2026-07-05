เรวัชสวมวิญญาณตำรวจใหญ่ ฟาดกลับหมอวรงค์ "คนดีย่อมไม่กลัวด่านตำรวจ"
ประเด็นการเสนอให้ยกเลิกการตั้งด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพจ "เรารักด่านตรวจ" ได้เผยแพร่วิดีโอพร้อมข้อความระบุว่า "เห็นต่าง ยกเลิกตั้งด่าน ท่านเรวัช ท้าหมอวรงค์ ลองสัมผัสประสบการณ์จริง" โดยนำความเห็นของ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร อดีตนายตำรวจชื่อดัง ที่ออกมาแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว
พล.ต.ท.เรวัช ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ที่มองว่าการตั้งด่านเป็นช่องทางให้เกิดการรีดไถประชาชน พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า หากยกเลิกด่านตรวจจริง จะส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งการควบคุมรถบรรทุก รถซิ่ง การสกัดกั้นยาเสพติด รวมถึงการลักลอบขนอาวุธ ซึ่งอาจทำให้อาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น
อดีตนายตำรวจผู้นี้ยังเชิญชวนให้หมอวรงค์ลงพื้นที่ไปสัมผัสการปฏิบัติงานของตำรวจจริง โดยเสนอให้ลองไปยืนปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ท่ามกลางสภาพอากาศร้อน เพื่อจะได้เข้าใจภารกิจและข้อจำกัดของเจ้าหน้าที่ พร้อมย้ำว่า ตำรวจไม่ได้อยากไปยืนตั้งด่าน แต่เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ในช่วงหนึ่งของคลิป พล.ต.ท.เรวัช กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "คนดีจริงๆ คนไม่ทำผิด เขาไม่กลัวด่านตรวจ มีแต่คนทำผิดเท่านั้นที่กลัวด่านตำรวจ" พร้อมตั้งคำถามว่า หากผู้ขับขี่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างถูกต้อง ตำรวจจะมีเหตุผลอะไรที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน
นอกจากนี้ ยังขอให้สังคมอย่ามองตำรวจในแง่ลบเหมารวม โดยยกประสบการณ์ของตนเองในสมัยรับราชการว่า เคยเรียกตรวจรถของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว เพราะการปฏิบัติหน้าที่ต้องยึดหลักกฎหมาย ไม่ได้เลือกปฏิบัติตามฐานะหรืออำนาจของบุคคล
ทั้งนี้ ความเห็นของ พล.ต.ท.เรวัช ถือเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่แตกต่างจากข้อเสนอของ นพ.วรงค์ ซึ่งก่อนหน้านี้ยืนยันว่า สิ่งที่ตนต้องการคือการยกเลิก "ด่านรีดส่วย" ไม่ใช่การยกเลิกการจับกุมผู้กระทำผิดหรือการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในสังคมถึงแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิรูประบบการตั้งด่านตรวจของประเทศไทย
#News1 รายงาน