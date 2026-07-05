เพจท่องเที่ยวโพสต์แรง! พัทยาไม่ได้มีดีแค่มาเที่ยว แต่ยังเป็นที่กบดาน?
เพจ ข่าววงการท่องเที่ยว เผยแพร่บทความตั้งข้อสังเกตถึงภาพลักษณ์ของเมืองพัทยา ภายหลังสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปราม จับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 2 ราย ซึ่งเป็นบุคคลตามหมายจับของทางการจีนในคดีเกี่ยวกับขบวนการอุ้มบุญผิดกฎหมาย ก่อนดำเนินการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และเตรียมส่งตัวกลับประเทศเพื่อดำเนินคดี
เนื้อหาในโพสต์ระบุว่า แม้ประเทศไทยจะเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ก็มีผู้ต้องหาตามหมายจับจากต่างประเทศบางส่วนเลือกเข้ามาหลบซ่อนตัวในประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา จนเกิดคำถามว่าพื้นที่ดังกล่าวกำลังถูกใช้เป็นที่กบดานของอาชญากรข้ามชาติหรือไม่
สำหรับคดีดังกล่าว ผู้ต้องหาชาวจีนทั้งสองราย อายุ 43 ปี และ 34 ปี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บริหารบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอุ้มบุญผิดกฎหมายในประเทศจีน ก่อนหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยว
ต่อมา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้รับการประสานข้อมูลจากทางการจีน จึงร่วมกับกองบังคับการปราบปรามสืบสวนติดตาม จนสามารถเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา พร้อมดำเนินการเพิกถอนวีซ่า ควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการผลักดันกลับประเทศ เพื่อรับโทษตามกฎหมายของจีน
ทั้งนี้ เพจข่าววงการท่องเที่ยวยังระบุว่า ประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ไม่ควรเป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้หลบหนีคดี พร้อมเชิญชวนประชาชน หากพบชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย สามารถแจ้งเบาะแสต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือสายด่วน 1178 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เครดิต : เพจข่าววงการท่องเที่ยว
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