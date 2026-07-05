ผู้แสวงบุญช็อก! ถูกทิ้งคาสนามบิน รวบผู้จัดทัวร์เถื่อนอ้างขาดสภาพคล่อง
ตำรวจท่องเที่ยวจับกุมชายอายุ 49 ปี ผู้ดำเนินการจัดโปรแกรมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ หลังมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกทิ้งคาสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ตามกำหนด ส่งผลให้มีผู้เสียหายประมาณ 150 คน มูลค่าความเสียหายรวมเกือบ 4 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ต้องหาเปิดบริษัทนำเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเปิดรับจองโปรแกรมอุมเราะห์ในราคาประมาณ 25,000 บาทต่อคน ซึ่งต่ำกว่าราคาทั่วไป ทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก โดยกำหนดเดินทาง 11 วัน 10 คืน
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันเดินทาง ผู้แสวงบุญทั้งหมดกลับไม่สามารถเดินทางได้ตามกำหนด และถูกทิ้งไว้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จนนำไปสู่การร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เป็นผู้ดำเนินการเปิดโปรแกรมอุมเราะห์ดังกล่าวจริง พร้อมอ้างว่าสาเหตุที่ไม่สามารถพาผู้แสวงบุญเดินทางได้ เนื่องจากประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาความผิดในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว สามารถประสานพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินการตามสิทธิของตนเองตามกฎหมาย
ข้อมูล : กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และ YutChaiyutAnoma
#News1 รายงาน