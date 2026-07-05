ครูปล่อยโฮ ผู้ปกครองไม่ถามสักคำ แจ้งความ-ลงโซเชียล ทั้งที่ความจริงนั้นคือ...
อีกมุมของเหตุการณ์ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ถูกเปิดเผยผ่านรายการ "คี่ปม" ของเพจ "ลมหวน ลมหวน" เมื่อคุณครูผู้ถูกผู้ปกครองแจ้งความในข้อกล่าวหาทำร้ายนักเรียน ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่าว พร้อมยืนยันว่าข้อเท็จจริงมีอีกด้านที่สังคมยังไม่ได้รับรู้
คุณครูเล่าว่า เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ระหว่างสอนวิชาภาษาไทย ได้ยินนักเรียนในห้องร้องว่ามีการชกต่อยกัน จึงรีบเข้าไปแยกนักเรียนทั้งสองออกจากกัน ก่อนจะกลับไปสอนตามปกติ แต่ไม่นานก็พบว่านักเรียนคนเดิมกำลังจะเข้าทำร้ายเพื่อนอีกครั้ง โดยใช้ปากกาเขียนใส่เพื่อนและพยายามจะวิ่งเข้าทำร้าย ครูจึงรีบเข้าไปควบคุมสถานการณ์
ระหว่างที่เข้าห้าม คุณครูระบุว่า นักเรียนมีอารมณ์โกรธอย่างมาก ดิ้นขัดขืนและพูดกับครูว่า "มึงปล่อยกู กูเจ็บ ถ้าไม่ปล่อยกูจะไปฟ้องพ่อ" ครูจึงพยายามพูดให้เด็กสงบสติอารมณ์ และเมื่อเด็กใจเย็นลงก็ปล่อยตัว ก่อนให้ทั้งสองฝ่ายจับมือขอโทษและปรับความเข้าใจกัน
อย่างไรก็ตาม หลังเลิกคาบเรียน ผู้ปกครองเดินทางมาที่โรงเรียนเพื่อติดต่อผู้บริหาร แต่ไม่พบผู้อำนวยการ เนื่องจากติดภารกิจราชการ คุณครูจึงอาสาเข้าไปอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ตามคำบอกเล่าของครู ผู้ปกครองกลับไม่ยอมรับฟัง พร้อมพูดว่า "มึงเองเหรอ มึงไม่ต้องพูด กูไม่อยากฟัง" ก่อนใช้มือที่ถือโทรศัพท์มือถือและกุญแจฟาดเข้าที่ใบหน้าหลายครั้ง จนได้รับบาดเจ็บบริเวณคิ้ว ร่องจมูก และมุมปาก มีเลือดไหล
คุณครูเปิดเผยว่า เดิมทีทางโรงเรียนไม่ต้องการให้เรื่องบานปลาย และตั้งใจจะพูดคุยทำความเข้าใจกันก่อน แต่หลังจากผู้ปกครองเข้าแจ้งความ และมีการเผยแพร่เรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนกลายเป็นกระแส โรงเรียนและคุณครูจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินการตามสิทธิของตนเช่นกัน
ช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ คุณครูถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ พร้อมกล่าวว่า สิ่งที่เสียใจที่สุดไม่ใช่การถูกทำร้ายร่างกาย แต่เป็นการที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ลงโซเชียลโดยที่ไม่มีใครสอบถามข้อเท็จจริงจากตนก่อน ทั้งที่ลูกศิษย์และผู้ปกครองต่างก็รู้จักตนเป็นอย่างดี จึงอยากให้สังคมรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายก่อนตัดสิน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นคำชี้แจงจากฝั่งคุณครูที่ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ "คี่ปม" ของเพจ "ลมหวน ลมหวน" ขณะที่ข้อเท็จจริงทั้งหมดของคดียังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
เครดิต : เพจ "ลมหวน ลมหวน" รายการ "คี่ปม"
#News1 รายงาน