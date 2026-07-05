วัน อยู่บำรุง เป็นตัวแทนหมู่บ้าน! ถาม "ปู พงษ์สิทธิ์" ทำไมศิลปินชอบใส่แว่นดำขึ้นคอนเสิร์ต
กลายเป็นคลิปเรียกรอยยิ้มในโลกออนไลน์ หลัง วัน อยู่บำรุง พูดคุยหยอกล้อกับศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดัง ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ด้วยคำถามที่หลายคนเคยสงสัยว่า ทำไมศิลปินจำนวนไม่น้อยจึงนิยมใส่แว่นกันแดดขณะขึ้นแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเวลากลางคืน
วัน อยู่บำรุง เปิดประเด็นถามแบบขำ ๆ ว่า เป็นเพราะแพ้แสงไฟบนเวที หรือไม่อยากให้แฟนเพลงเห็นแววตาที่ดูหวานฉ่ำ พร้อมแซวต่อว่าการใส่แว่นช่วยเสริมบุคลิกให้ดูเท่หรือไม่
ด้าน ปู พงษ์สิทธิ์ ตอบกลับแบบอารมณ์ดีว่า เหตุผลของตนไม่ใช่เรื่องภาพลักษณ์ แต่เป็นเพราะ "ตาบวม" จากการพักผ่อนน้อย พร้อมอธิบายว่า แม้จะได้นอน แต่ช่วงนั้นนอนน้อยจนดวงตาดูบวม จึงเลือกสวมแว่นกันแดด
บทสนทนาสั้น ๆ ดังกล่าวสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ และมีผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่นชมบรรยากาศการพูดคุยที่เป็นกันเองและเป็นธรรมชาติของทั้งสองคน
ข้อมูล/ภาพ : วัน อยู่บำรุง
#NEWS1 รายงาน