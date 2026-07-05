“แฟลชไดรฟ์”ต้นฉบับ ของร้อน
เปิดคนโกงสอบท้องถิ่น
“มศว-มหาดไทย” ใครทุจริต?
สงครามโยนความรับผิดชอบ ”มศว-มหาดไทย“ เริ่มแล้ว จับตา ป.ป.ช. ไขปริศนาใครเปลี่ยนคะแนน
คดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2568 กำลังพลิกไปอีกขั้น เมื่อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ต่างออกมาเปิดผลตรวจสอบของตัวเองในวันเดียวกัน โดยทั้งสองฝ่ายต่างชี้ไปที่ ขั้นตอนการประมวลผลและการส่งมอบแฟลชไดรฟ์ ว่าเป็นจุดที่อาจเกิดการแก้ไขคะแนนสอบ
คดีนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงข้อกล่าวหาเรื่อง “ข้อสอบรั่ว” แต่กำลังพุ่งเป้าไปที่คำถามสำคัญว่า “คะแนนสอบถูกเปลี่ยนหลังตรวจเสร็จแล้วหรือไม่”
มศว.ยัน “ข้อสอบไม่รั่ว” แต่พบคนนอกแทรกแซงผลสอบ หลัง ศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ อธิการบดี มศว. แถลงยืนยัน มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือกับ ป.ป.ช. อย่างเต็มที่ และส่งหลักฐานสำคัญ ทั้งกระดาษคำตอบและแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับให้ตรวจสอบแล้ว
ผลสอบข้อเท็จจริงของมหาวิทยาลัยระบุว่า ไม่พบความผิดปกติ ในกระบวนการออกข้อสอบ การพิมพ์ข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลเบื้องต้น ยืนยันว่า “ข้อสอบไม่รั่ว”
แต่ คณะกรรมการกลับพบข้อสงสัยสำคัญ 3 ประเด็น บุคคลภายนอก พยายามเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำและรายงานผลสอบ พบข้อสงสัยในขั้นตอนประกาศผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข และพบความผิดปกติในขั้นตอนประกาศผล ภาค ค ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายก่อนประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
มศว. อธิบายว่า หลังตรวจข้อสอบเสร็จ จะบันทึกคะแนนลง แฟลชไดรฟ์ 2 ชุด โดยชุดหนึ่งส่งให้ สถ. อีกชุดเก็บไว้ที่มหาวิทยาลัย พร้อมลง Digital Signature เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะตรวจพบร่องรอยได้ทันที
“หากนายกรัฐมนตรีใจร้อน ก็ต้องไปขอ ป.ป.ช. แล้วนำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลย หากนำแฟลชไดรฟ์ของ มศว. ไปเทียบกับแฟลชไดรฟ์ที่ สถ. ใช้ประกาศผล ก็จะทราบทันทีว่า มีการแก้ไขข้อมูลหรือไม่ และเกิดขึ้นในขั้นตอนใด”
นอกจากนี้ มศว. ยังออกแถลงการณ์ย้ำว่า มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ตาม TOR เพียงออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผลคะแนน ส่วนการดำเนินการหลังรับมอบผลสอบ รวมถึงการประกาศผล เป็นอำนาจของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน
ด้าน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ออกแถลงการณ์ ยอมรับ พบมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผล
ทั้งไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ สถ. ได้รับ มีประวัติการเข้าใช้งานถึง 115 ครั้ง พบชื่อ บริษัทเอกชน เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงกระดาษคำตอบ ปรากฏอยู่ในประวัติการแก้ไขไฟล์
แถมแฟลชไดรฟ์ที่ใช้ประกาศผล ไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ต้นฉบับ ที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยของห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ที่ซ้ำไปกว่านั้น ข้าราชการผู้รับผิดชอบของ สถ. ตรวจทานไฟล์รายชื่อผู้สอบผ่านหลายครั้ง ทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางประกาศผล
คณะกรรมการสรุปว่า จึงมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจเกิดการแก้ไขคะแนนระหว่างเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ข้าราชการของ สถ. และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อ สถ. ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนของกระทรวงมหาดไทย สุ่มตรวจแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ยังพบว่า
คะแนนในไฟล์ภาพกระดาษคำตอบ ไม่ตรงกับคะแนนในไฟล์ประมวลผลที่ใช้ประกาศผลสอบ ภาค ก และ ภาค ข
ซึ่งถือเป็นข้อค้นพบสำคัญที่ทำให้การสอบสวนขยับจากข้อสงสัยไปสู่การพบหลักฐานความผิดปกติของข้อมูลคะแนน
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว จำนวน 15,520 ราย จะถูกตรวจสอบคะแนนใหม่ทั้งหมด ภายใน 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569
หากพบบุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้อง จะดำเนินการ ทั้งทางวินัย ทางแพ่ง และทางอาญา กับผู้กระทำผิดทุกคน
ปมใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ “ข้อสอบรั่ว” แต่อยู่ที่ “คะแนนถูกเปลี่ยนหรือไม่”
คำตอบสุดท้ายของคดีนี้จึงอาจไม่ได้อยู่ที่การหาว่าใครเป็นผู้ออกข้อสอบ แต่จะอยู่ที่การพิสูจน์ว่า คะแนนสอบถูกแก้ไขระหว่างทางหรือไม่ ใครเป็นผู้แก้ และเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ซึ่งหลักฐานสำคัญที่สุด คือ แฟลชไดรฟ์ต้นฉบับพร้อม Digital Signature ที่อยู่ในความครอบครองของ สำนักงาน ป.ป.ช. และอาจเป็นกุญแจไขปริศนาทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศ