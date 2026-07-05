เพจดังชลบุรีโพสต์ภาพ คนแห่เที่ยวบางแสนแน่น ทักระวังเป็นผู้ประสบภัย
บรรยากาศชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี กลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังเพจ "ที่นี่ชลบุรี" เผยแพร่ภาพมุมสูงที่เผยให้เห็นรถยนต์และนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้าพื้นที่ชายหาดจนการจราจรหนาแน่นตลอดแนวชายฝั่ง
พร้อมกันนี้ เพจได้โพสต์ข้อความสั้น ๆ ว่า "ระวังจะกลายเป็นผู้ประสบภัย #บางแสนมืดไนท์" ซึ่งสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ใช้โซเชียลจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งในมุมที่มองว่าเป็นการเตือนให้ระมัดระวังเรื่องความแออัด การจราจร และความปลอดภัย ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นสีสันของกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในช่วงวันหยุด
จากภาพที่เผยแพร่ พบว่ารถยนต์จอดเรียงรายเต็มพื้นที่ริมชายหาดและการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้า สะท้อนให้เห็นถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ข้อความ "ระวังจะกลายเป็นผู้ประสบภัย" เป็นข้อความที่เพจ "ที่นี่ชลบุรี" ใช้ประกอบภาพ และไม่ได้มีรายงานยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์อันตรายหรือเหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด
ข้อมูลและภาพ : เพจ ที่นี่ชลบุรี
#NEWS1 รายงาน