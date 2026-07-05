ทนายอั๋นชื่นชม? ลูกเลขาฯ คนสนิท "พิพัฒน์" 2 คน สอบติดท้องถิ่น ได้บรรจุพร้อมกันปี 69
ทนายอั๋น จากเพจ ทนายอั๋นบุรีรัมย์ เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น โดยกล่าวถึงบุคคลที่เรียกว่า "พี่หงอกตาหงอก" ก่อนระบุในคลิปว่าหมายถึง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ในคลิป ทนายอั๋นกล่าวว่า หลังจากสื่อหลายสำนักเปิดเผยข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้ว ตนจึงขอพูดถึงประเด็นนี้โดยตรง พร้อมอ้างว่า บุตรชาย 2 คนของเลขานุการคนสนิทนายพิพัฒน์ สามารถสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้พร้อมกัน และเข้ารับการบรรจุในปี 2569
ทนายอั๋นระบุว่า เลขานุการคนดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ก่อนจะยื่นหนังสือลาออกเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2569 ภายหลังเกิดกระแสตรวจสอบการสอบท้องถิ่น ซึ่งทำให้หลายฝ่ายนำเหตุการณ์ทั้งสองมาเชื่อมโยงกัน อย่างไรก็ตาม ทนายอั๋นย้ำหลายครั้งว่า ไม่ได้กล่าวหาว่าบุตรชายทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือโกงสอบแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ทนายอั๋นยังกล่าวอ้างว่า บุตรชายทั้งสองได้เข้ารับตำแหน่งในหน่วยงานท้องถิ่น โดยคนหนึ่งดำรงตำแหน่งนิติกร ส่วนอีกคนปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง และยังมีกระแสข่าวว่ามีผู้บริหารระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเดินทางไปร่วมในวันรายงานตัว แต่ระบุว่ายังไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนดังกล่าวได้
อีกประเด็นที่ทนายอั๋นกล่าวถึง คือกระแสข่าวที่อ้างว่า บุตรชายของเลขานุการคนสนิทนายพิพัฒน์ อาจมีรายชื่ออยู่ในกลุ่มกว่า 3,000 รายชื่อที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดกระดาษคำตอบเพื่อนำมาตรวจสอบ แต่ทนายอั๋นย้ำอย่างชัดเจนว่า การกล่าวถึงประเด็นดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือมีการจ่ายเงินเพื่อให้สอบผ่าน
ช่วงท้ายคลิป ทนายอั๋นเชิญชวนประชาชนที่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ส่งข้อมูลมาให้ตน พร้อมยืนยันว่าจะดูแลความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล และเห็นว่าการร่วมกันตรวจสอบการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน
ทั้งนี้ เนื้อหาทั้งหมดข้างต้นเป็นการสรุปจากคำกล่าวของทนายอั๋นในคลิปที่เผยแพร่ผ่านเพจ ทนายอั๋นบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นและข้อกล่าวอ้างของผู้เผยแพร่คลิป โดยจนถึงขณะนี้ ยังไม่มีข้อสรุปหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึง หรือบุตรชายทั้งสอง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่อย่างใด
#NEWS1 รายงาน